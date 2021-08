Seit März 2010 ist Holger Matthias Wilhelm nun schon als Gregor Brunner in der erfolgreichen BR-Serie "Dahoam is Dahoam" zu sehen. Nun müssen sich Fans des Formats aber auf Veränderungen einstellen, denn der Schauspieler wird vorübergehend nicht mehr für die Serie vor der Kamera stehen. Seine Rolle soll stattdessen von einem anderen Schauspieler fortgeführt werden. Demnächst soll Markus Baumeister als eben dieser Gregor Brunner zu sehen sein.

Aufgefallen ist der geplante Wechsel erst, als der BR seine Programmvorschau für Ende September online gestellt hat. Auf einem Bild war plötzlich Baumeister als Gregor Brunner zu sehen (siehe das Foto oben). Gegenüber der "tz" hat der BR den Recast bestätigt. "Holger M. Wilhelm wird vorübergehend nicht in seiner Rolle als Gregor Brunner, dem beliebten Gastwirt und Familienvater in der Erfolgsserie ‚Dahoam is Dahoam‘ zu sehen sein, da er aus persönlichen Gründen eine Pause einlegen muss", heißt es vom BR.

Über die konkreten Gründe für Weilhelms vorübergehenden Ausstieg ist derzeit nichts bekannt. Das Statement des BR liest sich aber so, als sei es gut möglich, dass der Schauspieler auf absehbare Zeit zur Serie zurückkehren könnte. "Die Verantwortlichen der Serie haben sich für einen vorübergehenden ‚Recast‘ entschieden, also eine Neubesetzung der Rolle für die Zeit von Holger M. Wilhelms Pause", so der BR. Die erste Folge mit dem "neuen" Gregor Brunner ist voraussichtlich am 30. September zu sehen.