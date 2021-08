Mit ihren Formaten "Kitchen Impossible" und "Grill den Henssler" sind Tim Mälzer und Steffen Henssler für gewöhnlich getrennt bei Vox zu sehen. Doch jetzt steht eine gemeinsame Show mit den beiden Köchen bevor: Unter dem Titel "Mälzer und Henssler liefern ab!" treten sie im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferdienst gegeneinander an. Die erste von zwei Folgen der von Endemol Shine Germany produzierten Sendung ist am Sonntag, den 19. September ab 20:15 Uhr zu sehen, wie Vox nun angekündigt hat.

Für wen die beiden kochen, erfahren Tim Mälzer und Steffen Henssler in dem Format erst, wenn es schon zu spät ist: Ob für eine sechsköpfige Großfamilie, eine Geburtstagsfeier mit Freundinnen, die Belegschaft eines chinesischen Restaurants oder ein altes Ehepaar - wer sich hinter der Bestellung verbirgt, sehen sie erst bei der Übergabe ihrer Gerichte an der Haustüre, denn die beiden Spitzenköche liefern das Essen auch höchstpersönlich aus. Vox verspricht einen "kulinarischen Wettkampf um Intuition, Kreativität und Ehre", bei dem diejenigen, die die Mahlzeit bestellt haben, am Ende zur Jury werden. Wer deren Vorlieben am präzisesten trifft, gewinnt.

Dazu kommt, dass Mälzer und Henssler auch mit prominenter Laufkundschaft rechnen müssen. Mit dabei sind unter anderem Ina Müller, Judith Rakers, Smudo von "Die Fantastischen Vier", Steven Gätjen, Wigald Boning und die Band Revolverheld, die im Pop-up-Lieferservice spontan eine Bestellung aufgeben.