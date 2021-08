am 25.08.2021 - 13:24 Uhr

Die Comedyserie "Nix Festes" eine Fortsetzung erhalten wird, war schon zu Jahresbeginn bekannt geworden. Nun ist auch klar, wann die neuen Folgen den Weg auf den Bildschirm schaffen werden: Alle acht neuen Episoden werden zunächst ab dem 28. September in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitgestellt. ZDFneo zeigt die zweite Staffel danach ab dem 5. Oktober jeweils dienstags um 23:15 Uhr im linearen Programm.

Dass es weitergeht, ist durchaus ein wenig überraschend, immerhin liegt die Ausstrahlung der ersten Staffel, die nur vier Episoden umfasst hatte, schon mehr als drei Jahre zurück. In den Hauptrollen sind auch diesmal wieder Josefine Preuß, Sebastian Fräsdorf, Tim Kalkhof, Marie Rathscheck und Dirk Martens zu sehen. Die fünf Freunde, von denen die Serie handelt, suchen auch in den neuen Folgen weiterhin nach ihrem Platz in der Hauptstadt und im Leben.

Headautor von "Nix Festes" ist Markus Barth, Regie führt Ulli Baumann, als ausführender Produzent fungiert Christian Rietz. Damaris Sánchez Parellada und Sarah Flasch zeichnen als ZDF-Redakteurinnen verantwortlich. Die ZDFneo-Koordination hat Carina Bernd. Die Produktion übernimmt ITV Studios Germany.