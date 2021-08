am 26.08.2021 - 11:35 Uhr

Plötzlich und unerwartet ist Ludger Stratmann am Mittwoch gestorben, wie Familienangehörige dem WDR, für den er viele Jahre vor der Kamera stand, bestätigten. Stratmann praktizierte lange als Arzt in Bottrop, ehe er 2002 seinen Arztkittel an den Nagel hängte und sich seiner anderen Leidenschaft widmete: Dem Kabarett.

Als "Dr. Stratmann" stand er regelmäßig auf der Bühne, 15 Jahre lang präsentierte er im WDR seine eigene Sendung "Stratmanns – Jupps Kneipentheater im Pott", ein Mix aus Talk, Kabarett, Comedy und inszenierten Szenen. Sein letztes Bier als Wirt "Jupp" zapfte er in dem Format nach rund 150 Ausgaben im Jahr 2016. Das Aus begründete er damals mit gesundheitlichen und terminlichen Problemen.

WDR-Intendant Tom Buhrow: "Ludger Stratmann ist eine Ruhrgebietsikone – mit seinem originellen Kabarett hat er uns als Gastgeber im Herzen des Reviers erfolgreich und unnachahmlich Ruhrgebietstöne nahegebracht – auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Wir sind im WDR sehr traurig und bestürzt über seinen plötzlichen Tod, unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie."

Der WDR hat am Freitag und Samstag für den späten Abend Programmänderungen in Aussicht gestellt, Details liegen aber noch nicht vor und werden später an dieser Stelle ergänzt.