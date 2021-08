Was lange währt: Bereits im Sommer 2020 hatte RTLplus einen neuen Gesundheitsratgeber mit Katja Burkard angekündigt. In der TV-Saison 20/21 war die damals geplante Sendung dann aber nicht zu sehen, stattdessen gab es nur kleine Fünf-Minuten-Happen von "Wie geht es dir?", gezeigt im Frühjahr kurz vor der Primetime. Inzwischen aber hat RTLplus nun die Ausstrahlung der achtteiligen ersten Staffel des Gesundheitsratgebers angekündigt.

Die Premiere steigt am Donnerstag, 23. September um 22 Uhr. Somit reiht sich "Wie geht es dir?" nach zwei "Vermisst"-Folgen ein. Auch nach "Wie geht es dir?", also ab 22:50 Uhr, setzt RTLplus dann donnerstags auf "Vermisst". In der ersten Sendung des RTLplus-Neustarts wird es um Gelenke, das Altern und die Wechseljahre gehen.

Weil etwa Wechseljahre auch den Partner vor "ungeahnte Herausforderungen" stellen könnten, soll in "Wie geht es dir?" nach Senderangaben ganz offen über dieses Thema gesprochen werden. Burkard wird mehrere Gäste begrüßen, darunter soll in der Debütfolge auch die Gynäkologin Dr. Sheila de Liz sein.

Spartensender VoxUp wird derweil im Laufe des September die US-Serie "Outlander" noch einmal ganz von vorne zeigen. Normal ist die Serie bei Vox beheimatet, VoxUp legt das Format nun auf den Sendeplatz, auf dem bisher "Law & Order: Los Angeles"-Episoden zu sehen sind: Sonntags um 20:15 Uhr. Geplant ist die Ausstrahlung von drei Folgen am Stück. Danach, also gegen 23:35 Uhr, feiert die Doku "Men in Kilts - Die Schotten kommen" Senderpremiere. In der ersten Folge reisen Sam Heughan und Graham McTavish nach Edinburgh und Pittenweem. Beide spielen in "Outlander" mit. Die Starz-Doku ist derzeit donnerstags beim Pay-TV-Sender passion zu sehen.