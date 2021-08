RTLzwei hat die dritte Staffel seiner Young-Fiction-Serie "Wir sind jetzt" angekündigt und macht Nägel mit Köpfen: Bereits ab dem 30. August sind die neuen Folgen im Premium-Bereich von TVNow zu sehen. Bereits bekannt war, dass die zweite Staffel der Serie im September erstmals im Free-TV zu sehen sein wird, "Love Island" soll die Folgen dann anschieben (DWDL.de berichtete).

In den neuen Folgen der dritten Staffel steckt Hannes (Helge Lodder) zunehmend in einer Identitätskrise. Auf Tinder schreibt er sowohl mit Mädchen als auch mit Jungen. Gedankenverloren swiped er sich durch die Profile und hat ohne Absicht ein Match mit Ariel (Noah Tinwa). Beide lassen sich schließlich darauf ein und verabreden sich zu einem ersten Date. Beim Shopping mit Daniel (Gustav Schmidt) kauft sich Hannes heimlich ein Kleid. Verunsichert nimmt er Kontakt mit einer Hotline für Transmenschen auf und lernt Kim (Adel Onodi) kennen. Sie ist transsexuell und ermutigt Hannes mit Ratschlägen. Auch Laura (Lisa-Marie Koroll) ist rund um den einjährigen Todestag von Oli emotional aufgebracht. Doch dann entdeckt sie zusätzlich noch Hass-Graffitis in der Schule gegen sich. Die Ungewissheit über die Person hinter den Schmierereien beschäftigt die Clique und belastet Laura mehr, als sie zugeben will.

Auf verschiedenen Social-Media-Kanälen werden die Storys der Serie weitererzählt. Umgesetzt wird "Wir sind jetzt" wird von Regisseur Christian Klandt, dem Produzenten Christian Popp, Geschäftsführer Producers at Work, und Head-Autor Burkhardt Wunderlich. 2020 ist Klandt für die erste Staffel der Young-Fiction-Serie mit einem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet worden.