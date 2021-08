Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt – und anders als bei den vergangenen Wahlen mischen in diesem Jahr auch die Sender der Seven.One Entertainment Group kräftig mit ihrer Berichterstattung mit. In Sat.1 laufen Sommerinterviews und bald auch eine Show, in der Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock Fragen von Schülern beantworten müssen. Und bei ProSieben liefen Interviews mit den drei Politikern, außerdem plant man ja noch eine "Bundestagswahl-Show". Und am 19. September schließlich zeigt man ein Triell zwischen Laschet, Scholz und Baerbock bei ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins.

Keine Frage: Die Seven.One Entertainment Group ist bei dieser Bundestagswahl sichtbar wie nie. Und das wird sich in den kommenden Tagen eher noch verstärken. Die Sendergruppe plant nämlich eine Kampagne, in der Sendergesichter vor allem junge Menschen und Nichtwähler ansprechen wollen, damit sie eben doch zur Wahl gehen. Die Kampagne steht unter dem Hashtag #MachdenUnterschied und ist ab dem 29. August auf allen Plattformen zu sehen.

© ProSiebenSat.1

Insgesamt 25 Prominente präsentieren in Kurzclips Fakten, die zeigen sollen, dass es eben doch einen Unterschied macht, wenn man wählen geht. Da geht es dann einmal um die Anzahl der Erstwählerinnen und Erstwähler oder um das gigantische Potenzial, das in der Gruppe der Nichtwähler steckt. Die Spots sind in Sat.1 sowie bei ProSieben, Kabel Eins, Sixx und Joyn zu sehen. Außerdem werden sie online gespielt und auch auf Sender-Kanälen auf Instagram, Facebook und TikTok werden die Clips auftauchen.

In den kurzen Spots zu sehen sein werden unter anderem Promis wie Daniel Boschmann, Annemarie Carpendale, Peter Giesel, Paula Lambert, Enie van de Meiklokjes, Matthias Opdenhövel, Frank Rosin, Ralf Schmitz, Jochen Schropp und Jenke von Wilmsdorff. Auch Eko Fresh und Diana zur Löwen sind Teil der Kampagne, sie gehören zum Influencer-Netzwerk Studio71. Max Mutzke ist ebenfalls mit dabei und gibt am 19. September ein "Geh Wählen!"-Benefizkonzert, das wird über die Facebook-Kanäle der Seven.One Entertainment Group zu sehen sein.

Wolfgang Link, Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO der Seven.One Entertainment Group, sagt zur Kampagne: "Wir zeigen das finale TV-Triell im Roadblocking. Wir informieren und berichten rund um die Bundestagswahl in zahlreichen Shows, Reportagen, Posts, Clips, Wochenserien und Specials. Und mit unserer ‚Geh wählen!‘-Kampagne wollen wir auch bei der diesjährigen Bundestagswahl als eines der führenden deutschen Medienhäuser dazu motivieren, das hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen und aktiv die politische Zukunft Deutschlands mitzugestalten. Laut der letzten Sonntagsumfrage zählt über ein Viertel der Wahlberechtigten in Deutschland zu den Nichtwählern oder Unentschlossenen. Diese Menschen und auch diejenigen, die 2021 zum ersten Mal zur Urne gehen dürfen, wollen wir mit unserer Kampagne auf allen unseren linearen und digitalen Plattformen in den demokratischen Prozess holen und ihnen zeigen: Ihr habt es in der Hand. Nutzt die Kraft eurer Stimme." Verantwortlich für die Kampagne ist das Sat.1-Marketing. Die Kreation erfolgte über die Inhouse-Agentur Seven.One Creation.