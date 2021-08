Von einstigen Höhenflügen, als im Jahresschnitt mehr als 12 Prozent Marktanteil gemessen wurden, ist "Berlin - Tag & Nacht" mittlerweile weit entfernt, dennoch ist das Programm von RTLzwei ohne die Serie kaum vorstellbar. Nach wie vor ist die Filmpool-Produktion ein Wichtiger Anker für den Sender am Vorabend. Und in einigen Tagen steht ein besonderer Anlass auf dem Plan, denn die Serie wird zehn Jahre alt. Am 12. September 2011 ist die erste Folge ausgestrahlt worden.

Weil der 12. September in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, feiert RTLzwei das Jubiläum einen Tag später, am 13. September. Wie gewohnt gibt es am Vorabend um 19:05 Uhr eine neue Folge zu sehen. Darin steht dann die Hochzeit von Joe und Paula an. Ausgerechnet am Hochzeitstag kommt es für Joe jedoch zu einer überraschenden Begegnung. Panisch türmt er mit dem Bräutigamswagen und lässt Paula einfach stehen. Nach einer Aussprache will er schnellstens zurück – doch das Auto springt nicht an.

Um das Jubiläum angemessen zu feiern, wird am 13. September aber nicht um 20:15 Uhr Schluss sein. RTLzwei verlängert die Serie an diesem Tag in die Primetime und wird zur besten Sendezeit eine zweistündige "Berlin - Tag & Nacht"-Folge ausstrahlen. Nachdem sich Joe und Paula das Ja-Wort gegeben haben, naht Unheil in Gestalt eines bekannten aber doch ungebetenen Gastes. "Während Joe vor seinen Freunden eine rührende Rede hält und das große Feuerwerksfinale ankündigt, macht sich der besagte Gast auf den Weg zur Party. Er ist wild entschlossen, das Fest mit einem sehr besonderen Knall zu beenden", heißt es von RTLzwei.

Im Jubiläumsjahr 2021 tut sich "Berlin - Tag & Nacht" bei den klassischen TV-Quoten schwerer als in der Vergangenheit. Zwischen Januar und Juni erreichte die Serie im Schnitt weniger als 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, inzwischen liegt man wieder über dieser Marke. Gut möglich aber, dass das laufende Jahr das schwächste der Serie werden wird. An anderer Stelle ist "Berlin - Tag & Nacht" dagegen weiter extrem erfolgreich unterwegs: Auf Youtube kommen die Videos zur Serie regelmäßig auf mehrere 100.000 Abrufe. Bei TikTok war der Channel der Serie im Juli unter den nach Views zehn erfolgreichsten Marken im gesamten deutschsprachigen Raum.