am 27.08.2021 - 14:51 Uhr

In den vergangenen Tagen dürfte es turbulent gewesen sein bei RTL und UFA Show & Factual. Nachdem sich Lukas Podolski mit dem Coronavirus infiziert hatte, war er schon klar, dass das Auswirkungen auf die "Supertalent"-Dreharbeiten haben würde. Der Sender kündigte kurzerhand an, mit Gastjuroren arbeiten zu wollen (DWDL.de berichtete). Nun hat RTL entschieden: Podolski ist ganz raus, seinen Platz in der Jury übernehmen mit sofortiger Wirkung die Ehrlich Brothers.

Zusammen mit Chantal Janzen und Michael Michalsky sollen sie die Fähigkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten bewerten. Zumindest im Fall von Janzen gibt es damit nun offiziell Entwarnung: Auch sie war ja positiv auf das Coronavirus getestet worden, nun kann sie aber offenbar doch weitermachen. RTL-Chef Henning Tewes lässt sich in einer Pressemitteilung so zitieren: "Die Ehrlich Brothers sind auf den größten Bühnen der Welt zu Hause. Wir freuen uns sehr, dass sie mit ihrer langjährigen Showerfahrung das Format bereichern und jetzt gemeinsam mit RTL das neue Supertalent suchen."

Kurios: Lukas Podolski, der noch vor wenigen Wochen mit großen Hoffnungen zum "Supertalent" geholt wurde, findet in der RTL-Mitteilung von Freitagnachmittag nicht einmal eine kurze Erwähnung. Stattdessen dürfen sich Andreas und Chris Ehrlich zu ihrem neuen Job äußern: "Die Neuausrichtung des Supertalents hat uns überzeugt: Tolle Jury, tolles Moderationsteam. Wir sind total gespannt auf viele Talente und sind gerne dabei!"

Die nach Bekanntwerden der Corona-Infektion von Podolski angekündigten Gastjuroren werden übrigens tatsächlich in der kommenden Staffel zu sehen sein. In jeder Staffel sind wechselnde Prominente mit am Jury-Tisch, darunter Riccardo Simonetti und Motsi Mabuse. Lola Weippert und Chris Tall moderieren die kommende Staffel der Castingshow.