am 29.08.2021 - 08:21 Uhr

Die "Helene Fischer-Show" wird auch in diesem Jahr wegen der anhaltenden Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das hat ein ZDF-Sprecher gegenüber der "Bild" bestätigt. "Aufgrund der nach wie vor geltenden Beschränkungen für solch große Publikumsveranstaltungen haben wir uns mit Helene schweren Herzens dazu entschlossen, auch in diesem Jahr auf die ,Helene Fischer Show’ zu verzichten", heißt es gegenüber der Boulevard-Zeitung.

Wie die "Bild" berichtet, sei die Messehalle in Düsseldorf bereits für eine zweitägige Aufzeichnung reserviert worden. Doch die Stadt ließ statt 11.000 nur 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort zu. Weil Sender und Sängerin sich daraufhin nicht auf ein Konzept hätten einigen können, habe man sich für eine Absage der show entschieden. Doch das ZDF hat bereits eine Alternative für den 25. Dezember, wo die "Helene Fischer-Show" in den vergangenen Jahren traditionell zu sehen war. Statt der Musikshow will man eine neue Ausgabe von "Dalli Dalli" mit Johannes B. Kerner zeigen, im Mai kam die Neuauflage der Show auf knapp sechs Millionen Zuschauende (DWDL.de berichtete).

Dennoch ist es nun schon das zweite Jahr in Folge, in der das ZDF sein eigentlich geplantes Weihnachtsprogramm über den Haufen werfen muss. Auch 2020 fand die "Helene Fischer-Show" wegen Corona nicht statt. Stattdessen moderierte die Schlagersängerin ein Zusammenschnitt der schönsten Momente aus der Show - und auch damit erreichte man tolle Quoten. 4,28 Millionen Menschen schalteten ein, 14,5 bei allen und 12,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern wurden gemessen. Die regulären Ausgaben der "Helene Fischer-Show" erreichten in den Jahren davor immer zwischen fünfeinhalb und sechs Millionen Zuschauende. Auch beim jungen Publikum war die Show regelmäßig ein großer Erfolg, zuletzt erreichte sie 18,0 Prozent Marktanteil.