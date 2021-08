Zum Start der neuen Sat.1-Show "Paar Wars" mit Ralf Schmitz erhält der Sender einen neuen Namen - zumindest vorübergehend. Im Rahmen einer Marketing-Kampagne heißt Sat.1 am kommenden Freitag, den 3. September, "Schmitz.1". Zum ersten Mal in der Sendergeschichte erscheint das On-Air-Logo am Freitag unter dem neuen Namen, abends startet dann das Format. Darüber hinaus wird die Kampagne mit verschiedenen Trailer- und Anzeigen-Motiven im TV, digital und auf allen Social-Kanälen sowie off Air gespielt.

Geplant sind unter anderem diverse Werbetrenner, Print-Anzeigen, bundesweite Plakate mit drei verschiedenen Motiven sowie Riesenposter an zehn Standorten. Zudem werden digitale Werbeflächen, etwa an Bahnhöfen oder in Malls, bespielt sowie Radiospots und Spotify Ads eingesetzt. Verantwortlich für die Kampagne ist das Sat.1-Marketing. Die Kreation erfolgte über Seven.One Creation.

Video: "Paar Wars"-Kampagne

Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann sagt über die Kampagne zum Format-Start: "Die ‚Paar Wars‘-Kampagne ist außergewöhnlich, überraschend und ein absolutes Highlight, das in die Umbenennung von SAT.1 für einen ganzen Tag in Schmitz.1 gipfelt. Es hat noch nie ein Künstler den Sender-Namen gekapert. Ralf Schmitz ist für mich der Inbegriff der Impro-Comedy und sein feiner Witz spiegelt sich in jedem Element wider."

In "Paar Wars" stellen sich pro Folge drei Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, kommen ins Finale. Entscheidend sind nicht Köpfchen oder Kraft, sondern eben nur die Fähigkeit, den Partner oder die Partnerin besonders gut zu kennen. Das Siegerpaar darf mit bis zu 100.000 Euro nach Hause gehen. Produziert wird "Paar Wars" von der Deutschen ProduktionsUnion.