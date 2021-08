Bereits im März hatte TVNow angekündigt, an einer Serie zu arbeiten, in der David Hasselhoff und Henry Hübchen zu sehen sein sollen. Nun haben die Dreharbeiten für die von Syrreal Entertainment und CBS Studios produzierte Serie "Ze Network" begonnen. TVNow beschreibt die Serie als "Action-Comedy" und viel schwarzem Humor. Hasselhoff und Hübchen spielen in "Ze Network" sich selbst. Zu sehen geben wird es das Ergebnis im Herbst 2022.

Hasselhoff will sich in der Serie mit einer Theaterhauptrolle in Deutschland beruflich neu erfinden. Dort trifft er auf Hübchen, der neben ihm die zweite Hauptrolle spielen soll. Doch als sich das vermeintliche Szene-Theater als ein eher beschauliches Theater sehr weit östlich von Berlin entpuppt, kommen Hasselhoff immer mehr Zweifel an seiner Entscheidung. Die Rolle stürzt ihn in das Zentrum einer internationalen Verschwörung ehemaliger Attentäter des Kalten Krieges, während um ihn herum das Gefüge der Realität zusammenzubrechen scheint. Zwischen Theaterproben und dem mysteriösen "Ze Network" droht er den Verstand zu verlieren. Wo ist er da reingeraten? Was zum Teufel hat Henry Hübchen damit zu tun? Und was davon ist eigentlich real?

Neben Hasselhoff und Hübchen werden in der Serie unter anderem auch Lisa-Marie Koroll, Maximilian Mundt, Serkan Kaya, Maike Jüttendonk, Max Befort, Anja Herden und Urs Rechn. Bis Ende Oktober werden in Görlitz und Berlin sowie in Polen, Kroatien und Marokko insgesamt acht Folgen gedreht. Die Dreharbeiten finden auf Englisch und Deutsch statt. Neben der Originalversion wird bei TVNow auch eine deutsche Synchronfassung zu sehen sein.

Produzenten für Syrreal Entertainment sind Sigi Kamml, Timm Oberwelland und Christian Alvart. Letzterer ist ebenfalls Showrunner, führt Regie und hat gemeinsam mit Arend Remmers die Drehbücher verfasst. Als Executive Producer der Serie zeichnet unter anderem auch David Hasselhoff selbst verantwortlich. Unter der Leitung von Frauke Neeb, Programmdirektorin TVNow, und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland, übernimmt Thomas Disch die redaktionelle Verantwortung. Meghan Lyvers, Senior Vice President of International Co-Productions and Development, CBS Studios, ist die verantwortliche Leiterin des Projekts. CBS Studios hält die Rechte für Remakes und andere Verfilmungen der Serie, ViacomCBS Global Distribution Group übernimmt den Vertrieb außerhalb des deutschsprachigen Raums.