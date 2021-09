Im Non-Fiktionalen hatte Netflix in Deutschland zuletzt eine offene Flanke, die mit dieser Verpflichtung geschlossen wird: Inga Leschek wird ab dem 18. Oktober als Director Unscripted & Docs an Bord gehen, zuständig nicht nur für den deutschsprachigen Raum. Die zweisprachig in Polen und Österreich aufgewachsene Medienmachern verantwortet künftig das non-fiktionale Angebot des Streamingdienstes für Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Zentral- und Osteuropa sowie Russland. Leschek kommt von RTL Deutschland, wo sie zuletzt acht Jahre lang Geschäftsführerin der Produktionstochter RTL Studios (früher Norddeich TV) und seit 2020 auch die Produktionsfirma 99pro führte.

Leschek selbst ergänzt: "Ich bedanke mich sehr herzlich bei Bernd Reichart, Stephan Schäfer und ganz besonders bei Henning Tewes für das uneingeschränkte Vertrauen, den Rückhalt und die riesengroße Spielwiese, die ich bei RTL Studios und 99pro hatte." In einer internen Mitteilung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreibt sie weiter, davon überzeugt zu sein, dass das Team unter Leitung von Jörg Graf "und meiner Nachfolge" die erfolgreiche Arbeit weiterführen werde. RTL Deutschland bestätigt in dem Zuge auch: Man sucht eine Nachfolge für Inga um auch weiterhin eine Doppelspitze mit Jörg Graf zu haben.

In ihrer Zeit bei RTL Studios und 99pro verantwortete Leschek Formate wie "Ninja Warrior Germany", "Top Dog Germany", "Goodbye Deutschland", "Are you the one?" oder "Ex on the Beach". Mit der TrueCrime-Produktion "Der Alptraummann" für TVnow ist das Team von 99pro aktuell zweifach für den Deutschen Fernsehpreis 2021 nominiert. Zuvor leitete sie fünf Jahre lang den österreichischen Standort der Tresor Produktions GmbH und wechselte schließlich 2010 als Geschäftsführerin in das Kölner Büro der Tresor TV, wo sie unter anderem Formate wie "Die Super Nanny" und "Popstars Austria" verantwortete.