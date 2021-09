Von einem "großen Erfolg" sprach Streamingdienst TVNow im Spätwinter 2021 in Bezug auf die erste Staffel der Produktion "#CoupleChallenge". Genaue Abrufzahlen wurden wie üblich aber nicht bekannt. Die Eigenentwicklung von RTL Studios wurde demnach direkt in eine zweite Staffel geschickt. Diese hat nun einen Starttermin bekommen. TVNow stellt die frischen Episoden ab dem 16. September zur Verfügung. Ab dann werden die zehn Ausgaben immer donnerstags veröffentlicht, das Finale, in dem bis zu 100.000 Euro Preisgeld winken, erscheint somit am 18. November.

Erneut folgt die Idee der Spielshow dem Gedanken, dass man zu zweit immer stärker ist allein. Und so müssen sich Promi-Couples gemeinsam in verschiedenen Spielen und Herausforderungen beweisen. Die Couples treten immer gemeinsam in Challenges an. Nur wenn sie die ihnen gestellte Aufgabe meistern, sichern sie die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Macht die Gruppe oder nur einzelne Couples Fehler, werden Beträge der Summe abgezogen – und somit schmilzt der Gewinn. Obendrein gibt es regelmäßig Nominierungen, in denen entschieden wird, welches Couple ausscheidet.

Mit dabei sind zahlreiche Couples, die schon zuvor in verschiedenen Formaten der Sendergruppe auftraten. Zudem fasst man den Begriff "Couple" etwas weiter, es gibt nämlich Pärchen- und Freundes-Couples. Maria Lo Porto und Tim Rasch ("Köln 50667") mischen ebenso mit wie die aus "Temptation Island" bekannten Marlisa und Fabio de Pasquale oder Marco Cerullo und Christina Grass aus dem "Bachelor"-Universum. Christin Okpara und Walentina Doronina waren schon in "Are you the One?" oder "Ex on the Beach" zu sehen. "Big Brother"-Zuschauer werden sich noch an Cedric und Gina erinnern. Beide sind nach der Staffel zusammen gekommen und treten nun im TVNow-Format auf.

Julian Benz und Isi Glück, die am Ballermann auftreten sowie das Pärchen-Couple Valdrina & Valdet Haziri (die als Influencer ihr Geld verdienen) vervollständigen den Cast. Schauplatz des Geschehens ist Ferropolis, auch als Stadt des Eisens bekannt.