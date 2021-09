Im Jahr 2022 wird sich das Attentat auf israelische Athletinnen und Athlethen bei den Olympischen Spielen 1972 in München zum 50. Mal jähren. Sky Deutschland plant für 2022 daher die Ausstrahlung einer neuen eigenproduzierten Thriller-Serie namens "Munich Match" (Arbeitstitel). Die Dreharbeiten zu den sechs Episoden sollen noch im September 2021 starten. "Munich Match" wird von Sky Studios, Amusement Park Film und CBS Studios gemeinsam in Szene gesetzt. Regisseur ist Philipp Kadelbach, der zuletzt unter anderem "Parfum" und "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" inszenierte. Die Bücher kommen von Martin Behnke ("Berlin Alexanderplatz") und Michal Aviram, die die Serie auch grundsätzlich kreierte. Aviram, aus Israel stammend, wirkte zuletzt etwa als Autorin an der US-Serie "Fauda" mit. Die Ausstrahlung von "Munich Match" erfolgt in allen Sky-Märkten beim Pay-TV-Anbieter.

Die Handlung der Serie spielt im Jahr 2022, also 50 Jahre nach dem Attentat. Mit einem Fußball-Freundschaftsspiel soll den Opfern des Attentats gedacht werden. Auf dem Platz stehen ein israelischer und ein deutscher Verein. Die Nerven liegen blank, da das Freundschaftsspiel nicht nur politisch sensibel, sondern auf verschiedenen Ebenen emotional aufgeladen ist. Polizei und Geheimdienste sind in höchster Alarmbereitschaft, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten. Ein in Berlin stationierter Mossad-Agent fängt sieben Tage vor dem Spiel in einem Dark-Net Forum eine Nachricht ab, die einen Anschlag auf das israelische Team impliziert. Und dann geraten die Dinge aus den Fugen und es scheint, als würde sich die Geschichte wiederholen.



Über den Cast ist noch nichts bekannt. Entstehen solle eine "bemerkenswert authentische Thrillerserie mit einer bedrohlichen Verschwörung, die so nah an der Realität ist, dass sie unserer Gesellschaft einen erschreckenden Spiegel vorhält", erhofft sich Julia Jaensch (Executive Producer Sky Original Production). Die ausführende Produzentin von Amusement Park Film, Amelie von Kienlin, gibt derweil an, sofort fasziniert gewesen zu sein, als Autorin Aviram erstmals von der Idee erzählt habe. "Dieser moderne multi-nationale Thriller ist nicht nur tief in Deutschlands traumatischer Geschichte verankert, sondern erfüllt auch den Anspruch von Amusement Park Film, Geschichten zu erzählen, die relevant sind und ein internationales Publikum ansprechen. Darüber hinaus sind wir Fans von Politthrillern, ein Genre mit enormem Potenzial, das unserer Meinung nach bislang im deutschen Programm vernachlässigt wurde", sagt sie.