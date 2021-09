am 02.09.2021 - 14:21 Uhr

Er ist bekannt als knallerharter Juror in der RTL-Primetime-Show "Let's Dance": Joachim Llambi. Für RTL begibt er sich noch im September auf die Suche nach seinen eigenen Wurzeln. Am letzten September-Montag, dem 27. September, zeigt RTL ab 21:15 Uhr 60 Minuten lang das neue Docutainment-Format "Wer bin ich wirklich? – Die DNA-Expedition des Joachim Llambi". In der von Magis TV produzierten Sendung fragt sich Llambi, wer seine Vorfahren waren. Erfolgreiche Geschäftsleute, talentierte Tänzer und vielleicht sogar ebenso "harte Hunde" wie er? Wie haben sie gelebt? Und wo?