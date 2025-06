am 29.06.2025 - 08:35 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat es spannend gemacht: Den 0:2-Rückstand konnte sich noch aufholen, sich so in die Verlängerung retten - wo sie sich dann aber schließlich den Engländern geschlagen geben musste. Das Interesse daran war riesig: Nachdem schon in den letzten Wochen die Spiele dieser U21-Europameisterschaft auf steigendes Interesse stiegen, wurden die bisherigen Bestwerte nun nochmal bei Weitem übertroffen.

So verfolgten im Schnitt bereits 5,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die ersten 45 Minuten, schon zu dieser Zeit lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei 27,9 Prozent. Während der zweiten Halbzeit und der Verlängerung - beides weist Sat.1 zusammen in einem Block aus - stieg die Reichweite dann nochmal deutlich auf 6,36 Millionen an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag damit bei 36,6 Prozent. Über sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte Sat.1 zuletzt vor etwas mehr als drei Jahren - damals mit dem Relegations-Rückspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC.

Am Samstag holte sich Sat.1 schon beim Gesamtpublikum den klaren Tagessieg, blickt man auf die jüngeren Altersgruppen, dann war die Dominanz aber noch viel drückender: In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil während der ersten Halbzeit schon auf 41,3 Prozent, während der zweiten Hälfte und Verlängerung ging's auf 47,0 Prozent nach oben. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden zuerst 36,3 und dann 43,4 Prozent Marktanteil erzielt.

Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke in der klassischen Zielgruppe erzielte Sat.1 auch noch mit der vor- und Nachberichterstattung. Und so sicherte sich Sat.1 auch die Tagesmarktführung in allen Zielgruppen: Beim Gesamtpublikum lag man mit einem Tagesmarktanteil von 13,0 Prozent knapp vor dem ZDF, das 12,6 Prozent erreichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Abstand riesig: Sat.1 kam auf 20,0 Prozent, RTL auf 7,2 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 holte Sat.1 16,5 Prozent, RTL 7,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;