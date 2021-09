am 02.09.2021 - 15:08 Uhr

Bei "Bild" gibt es zum September ein Stühlerücken. So soll der 60 Jahre alte Florian von Heintze, bis dato Stellvertreter des Chefredakteurs der Zeitung, in gleicher Position zukünftig Newsformate für den TV-Sender des Blattes entwickeln. "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt nannte den 60-Jährigen salbungsvoll einen "Meister der Schlagzeile", der exklusive Geschichten auf den Punkt bringe. "Ich freue mich sehr, dass wir ihn für die wichtige Entwicklung neuer Newsformate für 'Bild' im TV gewinnen konnten und er als Stellvertreter des Chefredakteurs seine herausragende Expertise zukünftig für unsere Bewegtbildangebote einbringen wird."

Die bisherige Position von von Heintze übernimmt die bisherige Textchefin Linna Nickel. Sie habe, so Reichelt, die Zeitung schon als Textchefin "auf großartige Weise mitgeprägt" und werde dies nun als Blattmacherin fortsetzen. In die Redaktion wechseln wird obendrein Bettina Formen. Die 45-Jährige arbeitete bisher auf Verlagsseite als Managing Director. Fortan soll sie für das Personal- und Redaktionsmanagement verantwortlich sein und an Julian Reichelt sowie Alexandra Würzbach berichten.

Sie übernimmt diese Aufgaben von Jorin Verges, der sich künftig um andere "strategische Innovationsprojekte" kümmern soll. Unter anderem zählt dazu der Aufbau eines News-Desks, der die Plattformen Print, Digital und TV weiter integrieren soll. Formen habe "immer großes Gespür und Leidenschaft für Journalismus bewiesen", sagt Alexandra Würzbach.

Durch diese Personalien ergeben sich in der Struktur des Managements weitere Verschiebungen: Die bisherigen Verlagsaufgaben von Bettina Formen werden zusätzlich von Andreas Conradt (bisher Managing Director von 'Bild'), übernommen. Er wird darin durch Verena Fernis unterstützt, die künftig als General Manager für 'Bild am Sonntag' zuständig ist. Der bisher unter anderem für 'Bild Nord' verantwortliche Daniel Pichutta wird neuer Director von "Bild" Regional. "Bild"-Geschäftsführerin Carolin Hulshoff Pol: "Andreas Conradt verfügt über herausragende Erfahrungen im Verlagsgeschäft und wird in Zukunft neue, wichtige Impulse für alle Zeitungstitel von 'Bild' setzen. Daniel Pichutta wird mit starker Verbundenheit zur Marke und erweitertem Verantwortungsbereich die regionalen Aktivitäten weiter vorantreiben. Mit Verena Fernis gewinnen wir eine innovativ denkende Kollegin, die sich mit voller Kraft für unseren wichtigen Sonntagsmarkt einsetzen wird."