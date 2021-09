Am 25. September wird aus den TNT-Sendern in Deutschland Warner TV. Ab dann also sind Warner TV Serie, Warner TV Comedy und Warner TV Film On Air. Inzwischen stehen auch die ersten programmlichen Highlights für den Herbst fest. Wie "Wunschliste" berichtet, wird die US-Serie "The Flight Attendant", eine Eigenproduktion von Streamingdienst HBO Max, ab dem 28. Oktober immer donnerstags zur besten Sendezeit bei Warner TV Serie zu sehen sein. Die deutsche Erstausstrahlung fand vor einigen Monaten beim Streamingdienst Prime Video statt.

Kaley Cuoco, bekannt aus "The Big Bang Theory", ist in dem Format als alkoholkranke Flugbegleiterin zu sehen, deren Welt aus den Fugen gerät, als sie nach einem One-Night-Stand in Bangkok im falschen Hotel und falschen Bett und obendrein noch neben einer Leiche aufwacht. Eigentlich war "The Flight Attendant", das auf einem Roman von Christopher A. Bohjalian basiert, als Miniserie geplant. Doch die Reaktionen auf das Format fielen herausragend aus, wie neun Emmy-Nominierungen zeigen. Also entschloss HBO Max, die Geschichte weiter zu erzählen und bestellte eine zweite Staffel. Der Dreh wird derzeit vorbereitet. Zum Cast der Serie gehören neben Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, T.R. Knight, Colin Woodell, Merle Dandridge, Griffin Matthews und Nolan Gerard Funk. "The Flight Attendant" wird von Warner Horizon Scripted Television, Berlanti Productions & Yes, Norman Productions produziert.

Warner TV Comedy wird derweil im Herbst das Reunion-Special der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" ins Programm nehmen. Die deutsche Erstausstrahlung ist derzeit für den 21. November um 20:15 Uhr geplant. Will Smith und andere Schauspielerinnen und Schauspieler der Sitcom treffen sich darin im Haus der Banks wieder.