Im "Sachsenspiegel" des MDR ist am Donnerstag ein Beitrag gelaufen, in dem es um neue Details zum Einbruch in das Grüne Gewölbe ging. Vor den Kameras mehrerer Journalistinnen und Journalisten sprach auch der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Dresden. Vor Ort war nicht nur ein Team des MDR, sondern auch eins von "Bild". Im "Sachsenspiegel"-Beitrag des MDR war dann aber plötzlich das "Bild"-Logo auf dem roten Mikrofon verschwunden.

Bei Twitter machten "Bild"-Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass der MDR das Logo des Boulevardsenders offensichtlich wegretuschiert hätte. Auf Anfrage von DWDL.de räumt ein MDR-Sprecher die Retusche ein. "Leider müssen wir bestätigen, dass das Mikrofon in diesem Beitrag verfremdet worden ist", heißt es vom Sender. Es handele sich dabei um eine "individuelle Entscheidung einer einzelnen Person", die den Beitrag auch redaktionell erstellt habe.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Die Person habe dem Sender versichert, nicht aus ideologischen Gründen das Logo der Konkurrenz entfernt zu haben. Sie habe aus "ästhetischen Gründen" gehandelt, heißt es vom MDR, der gleichzeitig um Entschuldigung bittet und den Fehler einräumt. "Wir werden dies selbstverständlich konsequent intern aufarbeiten. Dieser Einzelfall widerspricht eklatant unseren journalistischen Grundsätzen als öffentlich-rechtliches Medienhaus."

Der MDR will den entsprechenden Beitrag nun auf seiner Webseite und in der Mediathek korrigieren - dann soll das "Bild"-Logo auf dem Mikrofon wieder zu sehen sein. Darüber hinaus will man am Freitagabend in der neuen Ausgabe des "Sachsenspiegel" auf die Sache eingehen und sich "für dieses Fehlverhalten" entschuldigen. "Bild" selbst hat die Sache übrigens auch schon aufgegriffen. In "Bild Live" am Freitagvormittag war von einem "Aufreger" die Rede. Politikchef Jan Schäfer erklärte, die Aktion sei an "Dreistigkeit nicht zu überbieten". Schäfer weiter: "Das verstößt gegen den Auftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat."