am 03.09.2021 - 11:44 Uhr

Unter dem Arbeitstitel "Torstraße 1" haben in Berlin, Brandenburg und im sächischen Görlitz die Dreharbeiten für eine neue Serie begonnen, in deren Mittelpunkt das berühmte Kaufhaus Jonass steht. Vor der Kamera stehen Nina Kunzendorf ("Der große Fake - Die Wirecard-Story", "In aller Stille"), Alexander Scheer ("Gundermann") und Samuel Finzi ("Schachnovelle", "Die Hochzeit") sowie Naemi Feitsch und Ludwig Simon. Produziert wird die Serie von der Firma X Filme Creative Pool, die auch hinter "Babylon Berlin" steht.

Die zwölfteilige Serie, die in zwei Blöcken à sechs Folgen gedreht wird, soll im ersten Halbjahr 2022 auf dem Streamingdienst TVNow starten, der zu diesem Zeitpunkt RTL+ heißen wird. Im Free-TV ist eine Ausstrahlung bei Vox geplant.

Und darum geht es: Die junge Vicky Maler (Naemi Feitisch) kommt aus der Provinz ins schillernde Berlin der Zwanzigerjahre, die nicht nur golden sind, sondern auch geprägt von großer Armut. Nach kurzer Zeit gelingt ihr, was viele erträumen, sie wird Verkäuferin im neueröffneten Kaufhaus Jonass. Und nicht nur das: In einer Tanzbar verliebt sie sich in den scheinbar mittellosen Pianisten Harry (Ludwig Simon). Wenig später entpuppt sich dieser jedoch als Sohn des Kaufhausbesitzers Arthur Grünberg (Alexander Scheer). Es ist der Beginn einer Liebe über gesellschaftliche Grenzen hinweg.

Das Jonass wird, so beschreibt es TVNow, zum "Brennglas, unter dem sich die Figuren der Serie sowie die politischen Ereignisse jener Zeit auf dramatische Weise vereinen". Bestaunen lässt sich der Schauplatz übrigens noch heute: Es handelt sich um das in der Torstraße 1, wo die jüdische Familie Gollhuber Anfang der 1920er Jahre das erste Kreditkaufhaus Berlins gründete. Nach der Enteignung durch die Nazis diente das Gebäude der Hitlerjugend und zu DDR-Zeiten der SED als Zentrale. 1996 erhielten die Erben des ursprünglichen Besitzers die Immobilie zurück und verkauften sie an eine Investorengruppe, die einen Privatclub mit Hotelbetrieb eröffnete.

Kaufhaus auf rund 2.000 Quadratmetern nachempfunden

Uwe Urbas ("Doktor Ballouz"), Stefan Arndt ("Das weiße Band") und Michael Polle ("Tatort: Nie wieder frei sein") sind die verantwortlichen Produzenten. Die Drehbücher basieren auf dem Roman "Torstraße 1" von Sybil Volks Roman und stammen von Head-Autorin Conni Lubek ("Tempel") in Zusammenarbeit mit Silja Clemens ("Unter Nachbarn"), Holger Joos ("Hölle im Kopf", "Tatort - Unklare Lage") und Carola M. Lowitz. Als Regisseurin fungiert Sherry Hormann, die in der Vergangenheit unter anderem schon "Nur eine Frau", "3096 Tage", "Altes Land" und "Wüstenblume" inszenierte. Der österreichische Regisseur Umut Dağ ("Vienna Blood") wird die FOlgen 7 bis 12 in Szene setzen.

Producerinnen sind Maximiliane Prokop und Mariella Santibáñez. Die Bilder der Historienserie liefern Director of Photography Cristian Pirjol sowie Xiaosu "Xax" Han und Andreas Thalhammer, Ute Paffendorf ("Brecht") zeichnet für das Kostümdesign verantwortlich. Das Setting entsteht unter der Leitung von Stephan Gessler ("Cloud Atlas"). So wurde unter anderem das Kaufhaus Jonass auf rund 2.000 Quadratmetern in Görlitz nachempfunden. Gefördert wird das millionenschwere Serienprojekt von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), dem Medienboard Berlin-Brandenburg und dem German Motion Picture Fund. Den Weltvertrieb hat Beta Film übernommen.