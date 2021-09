Als DWDL.de am Dienstag den bevorstehenden Abgang von Bernd Reichart als Chef der Mediengruppe RTL vermeldete, wollte das Unternehmen das noch nicht kommentieren. Einen Tag später, am 1. September, kam dann doch die Bestätigung von Bertelsmann: Stephan Schäfer und Matthias Dang führen das Unternehmen mit sofortiger Wirkung, Reichart ist raus, bleibt aber bei Bertelsmann. Von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Köln hat sich Reichart noch am Mittwochnachmittag verabschiedet.

In einer Mail spricht er von einer "neuen Etappe", die vor dem Unternehmen liege. "Vom 'Local Hero' zum ersten, echten National Cross Media Champion", skizziert er den Fahrplan für die kommenden Monate, in denen die Fusion von Mediengruppe RTL und Gruner + Jahr gestemmt werden muss. Er selbst sei stolz und dankbar dafür, dass er die vergangenen Jahre "mit Euch" gestalten habe dürfen, so Reichart.

"Noch gut erinnere ich mich, wie wir vor fast drei Jahren gemeinsam aufgebrochen sind. Und in was für einem Tempo! Weil sich so viele neue Chancen aufgetan haben, die wir einfach nicht an uns vorbeiziehen lassen konnten und auch nicht wollten", schreibt Reichart in seiner Abschiedsmail. Man habe sich sowohl im Haus als auch im gesamten Konzern geöffnet und "wegweisende Partnerschaften geschmiedet", so Reichart. "Sogar über d:force mit unserem direkten Wettbewerber in München."

"Macht's gut! Euer Bernd"

Man habe es geschafft, zu einem streamenden Broadcaster zu werden. Reichart spricht von einer "perfekten Symbiose, die nur der Anfang war und schon bald noch mehr Vielfalt und noch attraktivere Angebote – sogar gattungsübergreifend – bieten wird". Das sei auch im internationalen Vergleich einzigartig. Reichart führt als Erfolge noch die angestoßene Fiction-Offensive, den Ausbau der journalistischen Angebote und den vollständigen Erwerb von Super RTL an. Außerdem verweist Reichart in seiner Abschiedsmail noch einmal darauf, dass TVNow mittlerweile auf mehr als zwei Millionen zahlende Abonnenten kommt. Ein Ziel, das man eigentlich erst für den Herbst angepeilt hatte (DWDL.de berichtete).

Böses Blut oder einen vergifteten Gruß an seine Nachfolger findet man in Reicharts Abschiedsmail nicht. "Ich wünsche Euch allen gemeinsam viel Erfolg. Zeigt einmal mehr, was Ihr draufhabt und dass Ihr die Besten seid!", schreibt der Ex-Geschäftsführer zum Schluss, um sich dann in gewohnter Manier von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verabschiedet: "Macht's gut! Euer Bernd".