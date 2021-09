am 06.09.2021 - 11:14 Uhr

RTLzwei hat das Jubiläumsprogramm von "Berlin - Tag & Nacht" nun noch einmal erweitert. Schon vor einigen Tagen berichtete DWDL.de, dass der Sender am 13. September den 10. Geburtstag seiner Vorabend-Soap feiert. An diesem Abend zeigt man neben der regulären Folge um 19:05 Uhr auch ein zweistündiges Special in der Primetime, inhaltlich geht es dann um die Hochzeit von Joe und Paula.

Um 22:15 Uhr schiebt man dann eine neue Ausgabe von "Love Island" ein, im Anschluss daran geht’s aber nochmal zurück zur Vorabendserie. Ab 23:20 Uhr nämlich zeigt RTLzwei "10 Jahren Berlin - Tag & Nacht - Das große Wiedersehen". In diesem Special trifft "Papa Joe" auf seine Freunde von damals und heute. Gemeinsam blicken sie zurück auf die besten Momente der vergangenen zehn Jahre. Mit dabei sind unter anderem Falko Ochsenknecht (aka Ole), Pia Tillmann (aka Meike), Katrin Hamann (aka Peggy), Manuel Denninger (aka Rick) und Josephine Welsch (aka Mimi).