am 06.09.2021 - 11:37 Uhr

Im November 2020 hat Netflix unter dem Titel "Terra Vision" eine neue deutsche Mini-Serie angekündigt. Nun hat der Streamingdienst bekanntgegeben, dass die vierteilige Serie ab dem 7. Oktober weltweit verfügbar gemacht wird. Die Serie hat allerdings einen neuen Namen bekommen und hört auf den Titel "The Billion Dollar Code".

Der neue Titel beschreibt den Inhalt der Serie für Laien präziser, geht es doch um zwei deutsche Computerpioniere, die im Kampf gegen einen scheinbar unbesiegbaren Gegner vor Gericht ziehen, um als Erfinder des Google-Earth-Algorithmus anerkannt zu werden. Die Serie beleuchtet sowohl die Hackerszene im Nachwende-Berlin der 90er Jahre, als auch die idealistische Welt des frühen Silicon Valley sowie die harte Realität eines Multi-Millionen-Dollar-Prozesses. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten.

"Als Filmemacher sehnt man sich ja immer danach, diese eine wahre unfassbare Geschichte zu finden, die noch nie erzählt wurde. Und plötzlich ist sie da. Und die, die sie erzählten, ahnten nicht, wie groß sie ist. Denn das Tolle ist, dass die Geschichte von Terra Vision eben nicht nur etwas über die Erfinder und ihren unglaublichen Kampf für Gerechtigkeit erzählt, sondern gleichzeitig über das komplette Internetzeitalter und die Digitalisierung unserer Welt, von den naiven Anfängen bis zu dem, was heute daraus geworden ist", sagt Oliver Ziegenbalg, der als Showrunner, Drehbuchautor und Produzent.

Die Regie führte Robert Thalheim, produziert wird die Serie von der Kundschafter Film in Co-Produktion mit Sunny Side Up Films. Produzent ist, neben Ziegenbalg und Thalheim, auch Kundschafter-Geschäftsführer Andreas Banz. In den Hauptrollen sind Mark Waschke, Mišel Matičević, Leonard Scheicher und Marius Ahrendt sowie Lavinia Wilson und Seumas Sargent zu sehen.