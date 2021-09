ZDFneo hat verraten, wann die neue Comedy-Serie "Start the fck up" erstmals zu sehen sein wird. Die acht 30-minütigen Folgen werden ab dem 2. November immer dienstags ab 23:15 Uhr ausgestrahlt. Bereits ab dem 29. Oktober sind alle Folgen des "neoriginals" zudem vorab in der Mediathek verfügbar. Produziert wird die Comedy-Serie gemeinsam von der btf und Network Movie.

Im Fokus der Geschichte steht die Programmiererin Jana (Olga von Luckwald), die mit ihrer selbst entwickelten App kurz vor dem großen Durchbruch. Doch dann wird sie von ihrem Freund und ihrer besten Freundin aus der gemeinsamen Firma geschmissen. Davon lässt sich Jana aber nicht kleinkriegen, und so mietet sie sich im Coworking-Space "The Next" ein. Dort trifft sie auf einen Haufen eigensinniger, aber auch liebenswürdiger Kolleginnen und Kollegen wie die Öko-Startupperin Nura (Mona Pirzad), die mit plastikfressenden Würmern die Welt verbessern will, und die Influencerin Melina (Lena Meckel), die oberflächlich und naiv wirkt, sich aber als smarte Businessfrau herausstellt. Sie alle träumen davon, das nächste große Ding zu landen.

Neben den genannten Schauspielerinnen werden auch Kelvin Kilonzo, László Branko Breiding und Karen Dahmen in "Start the fck up" zu sehen. Wolfgang Cimera, Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann sind als Produzenten an dem Projekt beteiligt. Tarkan Bagci, Tali Barde, Marco Grönwoldt, Helena Lucas, Laura Tanneberger und Andi Wecker arbeiteten in einem Writers Room an den Büchern. Patrick Stenzel ist Headwriter. Als Creative Producer fungieren Max Bierhals und Andi Wecker, wobei letzterer auch als Regisseur von vier der acht Folgen agiert. Nicolas Berse sitzt bei den weiteren vier Ausgaben auf dem Regiestuhl.