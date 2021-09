© Vodafone

Der Standard-Tarif mit der neuen GigaTV-Box als Leihgerät kostet in den ersten sechs Monaten eines Zweijahresvertrags 9,99 Euro und danach 14,99 Euro im Monat. Im Bundle mit dem Pay-TV-Paket "Vodafone Premium" steigen die Preise auf 14,99 bzw. 19,99 Euro monatlich. Voraussetzung ist in beiden Tarifen ein kostenpflichtiger Kabelanschluss von Vodafone für 14,99 Euro pro Monat. Hinzu kommt ein Bereitstellungsentgelt.

Die neue GigaTV-Box kommt mit einer Festplatte, die Aufnahmen von bis zu einem Terrabyte speichern kann. Zudem kann die neue Box TV-Inhalte auch in UHD darstellen und bietet einige Zusatz-Features, etwa persönliche Programm-Empfehlungen, eine anbieterübergreifende Suche, das gleichzeitige Aufnehmen von bis zu vier Sendungen sowie eine Sprachsteuerung. Features wie Replay und Timeshift sind ebenfalls mit dabei. Nutzerinnen und Nutzer erhalten über die Box außerdem Zugang zur Vodafone Videothek.

Die GigaTV Cable Box 2 ist nun auch bundesweit Voraussetzung für den Empfang der neu strukturierten und um einige neue Sender erweiterten Fremdsprachenpakete, die Vodafone ab sofort an Neukunden vermarktet. Bislang bot man in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg 14 Fremdsprachenpakete an, die aus 55 SD-Sendern und 6 Radioprogrammen bestanden. In den übrigen Bundesländern hatten Vodafone-Kunden Zugang zu 8 Fremdsprachenpaketen mit 31 SD-Sendern und einem Radioprogramm. Das neue Angebot an internationalen TV-Sendern ist bundesweit einheitlich und umfasst 17 Pakete mit 100 Sendern, davon 23 in HD-Qualität. Hinzu kommen sieben internationale Radiosender.

Ebenfalls neu bei den Fremdsprachensendern: Die Übertragung funktioniert nicht mehr via DVB-C Signalübertragung, sondern über eine Internetverbindung. Dadurch erhalte man mehr Spielraum für die Gestaltung von Breitbanddiensten und Entertainment-Angeboten, heißt es von Vodafone. Bestandskunden, die internationale TV-Pakete abonniert haben, müssen bis zum Abschaltungszeitpunkt im Sommer, einen genauen Termin gibt es noch nicht, in die neuen Fremdsprachenpakete wechseln und für den Empfang auf die neue Box umsteigen