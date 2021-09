am 07.09.2021 - 10:29 Uhr

ServusTV Deutschland hat sich überraschend einige Übertragungsrechte an der Handball Champions League gesichert. Der Free-TV-Sender geht dafür eine Kooperation mit dem Streamingdienst DAZN ein und wird schon in der kommenden Woche das erste Spiel übertragen - unter dem etwas sperrigen Titel "EHF Champions League mit DAZN bei ServusTV".

Den Auftakt der Ausstrahlungen macht die Begegnung zwischen Brest gegen THW Kiel, die am 15. September ab 18:45 Uhr beginnt. Die Übertragung erfolgt über das Livesignal von DAZN. In dem europäischen Wettbewerb kämpfen 16 Mannschaften um den mit einer Million Euro dotierten Champions-League-Titel. Deutsche Teams haben seit der Einführung von 28 Jahren bislang sieben Titel holen können.

"Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit DAZN", so David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution bei ServusTV. "Mit ausgewählten Top-Spielen der EHF Champions League haben wir ein weiteres absolutes Sporthighlight im Programm und ermöglichen es den Fans, die Matches bei uns im Free-TV zu sehen."

ServusTV hat sich in der jüngeren Vergangenheit verstärkt um Sportrechte bemüht. Sehr erfolgreich ist der Sender etwa mit der Übertragung der MotoGP. Zuletzt waren aber auch mehrere Tennis-Turniere in Deutschland zu sehen. In Österreich setzt ServusTV sogar unter anderem auf die Formel 1 sowie die Champions League, Europe League und die neue Europa Conference League.