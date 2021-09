Mehrfach wurde der neue 007-Streifen verschoben, doch am 30. September soll "James Bond: Keine Zeit zu sterben" tatsächlich in die Kinos kommen. Für RTL ist das offensichtlich ein großes Thema, denn rund um den Kinostart hat der Privatsender jetzt eine umfangreiche Berichterstattung in Aussicht gestellt. So soll es am 3. Oktober einen ganzen "James-Bond-Tag" geben - und schon auch die Weltpremiere des neuen Films wird ausführlich beleuchtet.

So werden sich Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer am Dienstag, den 28. September ab 18:00 Uhr in einem 45-minütigen "Exclusiv Spezial: Bond is back! Die große 007-Premiere live" direkt aus London melden und vom "Red Carpet" vor der Royal Albert Hall über die bevorstehende Weltpremiere berichten. Hauptdarsteller Daniel Craig gibt zudem sein erstes langes TV-Interview für den deutschsprachigen Raum zu seinem letzten Bond-Einsatz.

© RTL / Margaretha Olschewski Frauke Ludowig

Per Livestream wird das "Red Carpet"-Event mit Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer in gesamter Länge zudem auf RTL.de, ntv.de, Guido.de und stern.de zu sehen sein. Darüber hinaus wird Universal Pictures die RTL-Liveberichterstattung in ausgewählten Kinos streamen.

Martin Gradl, Chefredakteur Magazine: "Wir möchten den Fans zur größten Bond-Premiere aller Zeiten das Gefühl geben, wirklich mittendrin zu sein. Sie sind sozusagen mit Frauke und Guido auf dem 'Red Carpet', live und hautnah dabei. Mit dem exklusiven Craig-Interview, dem Streaming-Angebot aber auch der gesamten Berichterstattung im RTL-Programm sollen nicht nur gestandene Bond-Fans auf ihre Kosten kommen."