RTLzwei widmet sich in der neuen TV-Saison dem Landleben - und zwar in verschiedenen Spielarten. Das kündigt RTLzwei-Unterhaltungschefin Shona Fraser zusammen mit Programmchef Tom Zwiessler im DWDL.de-Interview an. Die Rede ist von einigen Factual-Programmen, aber auch von einer neuen Dailysoap namens "Waidendorf", die im Herbst "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" ergänzen soll.

© RTLzwei Tom Zwiessler und Shona Fraser

Auch die "Wiederentdeckung der Natur" habe an Bedeutung gewonnen und werde daher

Und auch im Doku-Bereich will sich der Privatsender künftig stärker engagieren, wie das bereits angelaufene "DokuLab" zeigt. "Ziel war es eben aus der RTLzwei-Bubble rauszukommen und ansprechbar zu werden für neue oder junge Produktionsfirmen oder auch einzelne Kreative", sagt Zwiessler im DWDL.de-Interview. "Wir haben bei der Premiere des DokuLab gleich 130 sehr unterschiedliche Projekte vorgeschlagen bekommen, was uns sehr gefreut hat. Aus diesen Einreichungen hat die Jury neun Projekte herausgepickt, die in einem ersten Schritt eine Recherche-Förderung von uns erhalten, um gerade jungen Filmemachern diese erste finanzielle Hürde zu nehmen."

Dass der Spaß nicht auf der Strecke bleibt, belegt derweil ein Format, mit dem RTLzwei ein Stück weit auf Stefan Raabs Spuren wandelt. So wolle man "noch mehr aus unserer sehr erfolgreichen Auto-Marke 'Grip' machen und holen sie mit einem Live-Event in die Primetime", kündigt Tom Zwiessler im DWDL.de-Interview. "Zusammen mit Brainpool realisieren wir das Live-Event unter dem Arbeitstitel 'Grip Kart Wars'. Wir wollen damit einen großen Family-Spaß kreieren, ähnlich wie damals beim großen 'RTLzwei-Promikegeln'."

Das komplette Interview mit Shona Fraser und Tom Zwiessler über die RTLzwei-Pläne für die neue Saison lesen Sie am Mittwoch bei DWDL.de.