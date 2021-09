Die sechste Staffel des RTL-Reality-Formats "Das Sommerhaus der Stars", umgesetzt von Seapoint, steht in den Startlöchern. Sie wird im Oktober in neuer Programmierung laufen. 2020 setzte RTL erstmals auf teilweise zwei Episoden, die wöchentlich gezeigt wurden, 2021 soll die Sendung nun an drei Abenden hintereinander laufen. Die neue Staffel startet am Dienstag, 5. Oktober 2021 um 20:15 Uhr. Dann läuft die erste von insgesamt zwölf Ausgaben – die Anzahl der produzierten Folgen entspricht einem neuen Rekord.





Die 2020 gezeigte Staffel holte an vier Mittwochabenden im Schnitt 18,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die sieben sonntags zur besten Sendezeit ausgestrahlten Folgen lagen deutlich unter diesem Wert, übertrafen mit durchschnittlich rund 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber dennoch den RTL-Senderschnitt.