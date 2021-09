Normalerweise kommentieren Frank Buschmann und Wolff Fuss bei Sky Fußballspiele - künftig werden sie in einer eigenen Sendung aber auch darüber sprechen. Der Sender hat nun nämlich das neue Format "Glanzparade - die Show mit Buschmann und Fuss" angekündigt, diese ist ab sofort immer montags ab 18:30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 1 sowie auf der Webseite von Sky Sport und auf dem entsprechenden Youtube-Kanal zu sehen.

In "Glanzparade - die Show mit Buschmann und Fuss" stehen Buschmann und Fuss erstmals gemeinsam vor der Kamera. 60 Minuten lang analysieren sie dann den zurückliegenden Spieltag "sowie die heißesten Themen aus der Bundesliga, rund um die Nationalmannschaft, aber auch abseits des grünen Rasens". Zugeschaltet werden sollen auch immer wieder Interviewgäste. Timo Schmidtchen ist Leiter der Sendung und wird auch Teil des Formats sein. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung steht die Sendung nicht nur auf den bekannten Plattformen zum Abruf bereit, sondern wird noch am selben Abend auch als Podcast auf allen bekannten Plattformen veröffentlicht.

"Es ist durchaus ein mutiger Schritt von Sky, uns beiden eine eigene Sendung zu geben. Gerade wenn man bedenkt, dass Buschi mittlerweile in seiner Freizeit unter anderem Hunde-Parcours-Rennen kommentiert und wir beide uns häufig und teilweise stundenlang in wildfremden Spielekonsolen herumtreiben. Ich freue mich auf die Show, vor allem weil wir für nix garantieren können. Es wird, so hörte ich, um Fußball gehen. Das ist gut. Das ist zumindest mir nicht vollkommen fremd", sagt Wolff Fuss. Und Frank Buschmann ergänzt: "Was Millionen von Menschen immer gefordert haben, wird wahr: Wolff und ich gemeinsam am Mikro und wirklich live, ganz ohne Controller! Weihnachten und Ostern jetzt immer montags um 18:30 Uhr bei Sky."