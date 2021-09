Linda Mürtz und Daniel Schüler verstärken das News-Team von ntv und präsentieren beim Sender bald die Nachrichten. Mürtz hat ihren ersten Einsatz vor der Kamera am kommenden Montag, den 13. September. Daniel Schüler feiert am 2. Oktober seine News-Premiere beim Nachrichtensender, er ist seit September 2017 als Netzreporter regelmäßig für ntv im Einsatz. Zudem präsentiert Schüler seit Mai 2020 das tägliche "ntv Corona Spezial" sowie seit November 2020 auch den Sport bei ntv.

Mürtz ist seit 2009 als Redakteurin für RTL Nord tätig und arbeitet dort ebenfalls regelmäßig als Chefin vom Dienst. Seit 2012 moderiert sie zudem das Regionalmagazin "RTL Nord" und seit Mai 2021 vertretungsweise die "RTLzwei News". Darüber hinaus arbeitet sie auch als Reporterin sowie Autorin für verschiedene RTL-Formate wie "Punkt 12" und "Exclusiv".

ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje sagt zu den beiden Personalien: "Linda Mürtz und Daniel Schüler verfügen beide gleichermaßen über eine große journalistische Expertise und bringen zudem reichlich Moderationserfahrung mit. Linda ist seit Jahren als Reporterin und Moderatorin vor allem auch in der regionalen Berichterstattung im Einsatz und hat dabei immer wieder ihr journalistisches Gespür unter Beweis gestellt. Daniel hat sich als Netzreporter und als Moderator des Corona Spezials sowie im Sport bei ntv bereits bestens bewährt. Ich freue mich sehr über die großartige Verstärkung unseres Nachrichten-Teams."

Linda Mürtz sagt: "Als Nachrichtenjunkie freue ich mich sehr, bei ntv bald mittendrin zu sein! Immer live und topaktuell über das zu berichten, was in der Welt vor sich geht, empfinde ich gerade in diesen Zeiten als tolle und besondere Herausforderung. Ich freue mich auch ganz besonders auf das ganze Team von ntv, dem sein Ruf als herzliche Truppe ja schon vorauseilt." Und Daniel Schüler: "Unsere Welt ist schnelllebig, vielfältig und oftmals sogar kompliziert und genau das macht sie und die Nachrichten so spannend und gleichermaßen herausfordernd. Daher freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe und viele weitere wertvolle Erfahrungen in unserer ntv-Familie."