am 11.09.2021 - 09:39 Uhr

Rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben es am Freitagabend ab 19:45 Uhr im KiKA gesehen: Die 12 Jahre alte Pauline aus Wolken bei Koblenz wird in diesem Jahr für Deutschland zum "Junior Eurovision Song Contest" nach Paris fahren. Sie hatte sich mit dem Lied "Imagine Us" durchgesetzt, unter anderem im Finale gegen die zehn Jahre alte Marta und Emilie (13).





Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Irland, Italien, Kasachstan, Malta, Niederlande, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Russland, Serbien, Spanien und die Ukraine treten neben Deutschland bei dem Wettbewerb an. Für Deutschland ist es übrigens die zweite Teilnahme an einem "Junior ESC". 2020 wurde Deutschland Letzter. Besser lief es damals für Valentina Tronel aus Frankreich. Sie sicherte sich mit dem Lied "J'imagine" insgesamt 200 Punkte und somit den Sieg.