Viel zu tun hat Ralf Schmitz dieser Tage. Vor neun Tagen ist seine erste neue Sat.1-Show seit seinem Wechsel von RTL gestartet: Und "Paar Wars" dürfte die Erwartungen in der Chefetage in Unterföhring bisher durchaus erfüllt haben. Die nun gezeigte zweite Ausgabe hatte dem Sender am Freitag wunderbare elfeinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beschert. Dass Senderchef Daniel Rosemann noch weitaus mehr mit Ralf Schmitz geplant hat, war schon bekannt. Im Oktober sollen nun die Produktionsarbeiten zu einem weiteren Format mit dem ehemaligen "Take Me Out"-Moderator starten – es handelt sich dabei um eine Dating-Show.

"Voll verschossen" ist – ebenso wie die anderen Schmitz-Formate – eine Sendung der Deutschen ProduktionsUnion. Die Ausstrahlung werde voraussichtlich 2022 erfolgen, teilte ein Sat.1-Sendersprecher am Sonntag auf Anfrage von DWDL.de mit. Neben "Voll verschossen" steht auch noch der Neustart von "Halbpension mit Schmitz" an, ein Format, das ein wenig an die einstige RTL-Impro-Show "Hotel Schmitz" erinnert. Im kommenden Sat.1-Projekt muss Ralf Schmitz mit diversen Stammgästen die Anweisungen von Spielleiter Pierre M. Krause umsetzen. Auch für diese Sendung steht noch kein exaktes Startdatum fest.