am 13.09.2021 - 14:20 Uhr

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) arbeitet für eine Kampagne rund um die Bundestagswahl mit dem Musiker Eko Fresh zusammen und setzt dabei auf die Expertise des zu ProSiebenSat.1 gehörenden Unternehmens Studio71. Dieses hat die Kampagne konzipiert und produziert.

In verschiedenen Videos greift Eko Fresh Fragen der jungen Generation zur Bundestagswahl auf. Dafür hat er eigens den Song "Geh raus" kreiert. Influencerinnen und Influencern wie Jonas Ems, Younes Jonas und Leeroy Matata sollen außerdem mit eigenen Youtube-Videos oder Instagram-Storys und -Reels auf die Info-Angebote der bpb aufmerksam machen. Insgesamt werden in der Kampagnen-Laufzeit rund 30 sogenannte Content-Pieces via Social Media veröffentlicht.

Darüber hinaus wird es am kommenden Samstag um 19:00 Uhr auf YouTube die Live-Show "Unwählbar " Deutschland, was stimmt mit dir nicht?!" - wobei die erste Silbe des Wortes "Unwählbar" durchgestrichen ist. Moderiert wird die rund dreistündige Diskussionsrunde vom Journalisten und YouTube Robin Blase, der die Show auf seinem Kanal ausstrahlt, sowie von Co-Moderatorin Victoria Reichelt vom funk-Kanal "Deutschland 3000". Erstwählende treffen dort etwa auf Jungpolitikerinnen und -politiker sowie Aktivisten und Expertinnen, um über Themen ihrer Generation und politische Positionen zu sprechen. Studio71 produziert die Sendung zusammen mit Haylandt Media Production und der Firma Richtig Cool.

Das Informationsangebot soll die Jung- und Erstwählenden dort abholen, wo sie sich aufhalten, so Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio71. "Mit der reichweitenstarken Kraft unserer Creators und unserer Expertise für relevante Inhalte bieten wir der Generation Z die Möglichkeit, sich umfänglich zu informieren und so die Qualität ihrer Wahlentscheidung zu verbessern."