Zwölf Jahre lang stand Charly Hübner für den Rostocker "Polizeiruf 110" vor der Kamera. Nach Bekanntwerden seines Abschieds hat der NDR jetzt allerdings die Nachfolge geklärt - und wird fortan auf ein weibliches Ermittler-Duo setzen. Wie der Sender am Montag bekanntgab, wird Lina Beckmann in der Rolle der Melly Böwe künftig an der Seite von Anneke Kim Sarnau spielen. Bemerkenswertes Detail: Beckmann ist mit Charly Hübner verheiratet. Ihr erster Fall wird von Filmpool Fiction noch bis Ende des Monats gedreht.

"Ich bin sehr aufgeregt und so irrsinnig gespannt auf diese Aufgabe", so Lina Beckmann. "Als man mich fragte, war ich schon überrascht und vielleicht auch etwas erschrocken, aber ich freue mich riesig. An meiner Seite sind so fabelhafte Kollegen, die mich begleiten und die ich begleiten darf." Anneke Kim Sarnau sagt, sie kenne Beckmann bereits aus dem Theater "und bewundere schon immer ihre wilde Seele, ihre Kraft, ihren Mut, ihre Spielfreude", so die Schauspielerin. "Ich kann mich gut damit verbinden und fand die Idee hervorragend, bin extremst neugierig und freudig, mit ihr auf die neue Reise zu gehen."

NDR-Fernsehfilmchef Christian Granderath: "Nach dem Abschied von Charly Hübner als Sascha Bukow haben Redakteurin Daniela Mussgiller und Produzentin Iris Kiefer nach einer Figur gesucht, die einen ganz anderen Charakter hat, aber ihrer Kollegin Katrin König ebenfalls auf Augenhöhe begegnet. Hauptkommissarin Melly Böwe ist wie ein frischer Wind im Rostocker Revier: Sie ist laut, direkt und energiegeladen, gleichzeitig bringt sie ein großes Herz und warmen Humor mit. Lina Beckmann ist die optimale Schauspielerin für diese außergewöhnliche Figur. Zusammen mit Anneke Kim Sarnau bilden sie ein starkes Ermittlerinnen-Duo, auf das sich die Zuschauerinnen und Zuschauer schon jetzt freuen dürfen."

Neben Maria Furtwängler und Florence Kasumba im Göttinger "Tatort" ist es übrigens bereits das zweite Ermittlerinnen-Duo des NDR. Wann der erste Fall des neuen "Polizeiruf"-Duos ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Zunächst soll jedoch im kommenden Januar die letzte Folge mit Charly Hübner gezeigt werden.