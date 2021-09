am 14.09.2021 - 10:54 Uhr

"Multisport-Streaming-Plattform" nennt Sport1 sein neuestes Projekt, das online bereits an den Start gegangen ist: Auf "Sport1 Extra" lassen sich Spiele und Rennen aus unterschiedlichen Sportarten kostenpflichtig live verfolgen oder im Nachgang on demand abrufen. Anders als etwa DAZN und andere Streaming-Dienste setzt man dabei nicht auf einen einheitlichen Abo-Preis, sondern vorrangig aufs Pay-per-View-Verfahren, bei dem man also für jedes Spiel einzeln zahlen muss. Für die technische Umsetzung und den Betrieb der Plattform hat man sich mit der Airtango AG zusammengetan.

Im Mittelpunkt des Angebots steht zum Anfang vor allem die Volleyball-Bundesliga der Frauen, für die man umfangreiche Rechte besitzt. So werden ab sofort alle Partien der im Oktober startenden neuen Saison der 1. Bundesliga sowie der bereits gestarteten 2. Bundesliga Nord und Süd auf Sport1 Extra übertragen. An den ersten beiden Spieltagen der 2. Bundesliga ist dieses Angebot sogar kostenlos, danach fallen im Einzelabruf zwischen 2,90 und 4,90 Euro für ein Spiel an. Für Fans eines Clubs gibt's aber auch den "Clubpass", der für 58,90 Euro eine Saison lang alle Spiele des ausgewählten Vereins beinhaltet, für 79,90 Euro lassen sich auch alle Spiele der 1. und 2. Volleyball-Bundesliga als "Ligapass" buchen. Unabhängig davon wird Sport1 aber auch 28 Hauptrunden- und Playoff-Partien der 1. Volleyball-Bundesliga der Frauen im Free-TV zeigen.

Darüber hinaus wird Sport1 auf Sport1 Extra auch einzelne Inhalte seines Pay-TV-Senders Sport1+ einzeln als Pay-per-View anbieten. So gibt's etwa Fußball aus Europa und Südamerika, Motorsport-Serien wie die NASCAR Cup Series, die IndyCar Series oder FIM Speedway und Eishockey-Spiele aus der Champions Hockey League. Das Angebot an Sportarten soll in den kommenden Monaten aber ausgebaut werden. Da das Rechteportfolio eines vergleichsweise kleinen Anbieters natürlich begrenzt ist, will man dabei auch Partnerschaften mit externen Anbietern schließen.

In der Mitteilung von Sport1 heißt es: "Anspruch und Ziel der neuen Multisport-Streaming-Plattform der Sport1 GmbH ist es, künftig ein umfassendes Angebot an verschiedenen Sportarten, Wettbewerben und Pay-Produkten für den Sportbereich, auch von weiteren externen Anbietern, auf 'SPORT1 Extra' zentral gebündelt zur Verfügung zu stellen. So haben sportinteressierte Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, im oft undurchsichtigen 'Dschungel' der verschiedenen Sportpakete und Preismodelle den Überblick zu behalten sowie ihre bevorzugten Sportarten und Wettbewerbe im für sie präferierten Angebots- und Preismodell zu finden und einfach buchen zu können." Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG, sagt: "Die Ziele sind ehrgeizig gesteckt, der Anspruch ist klar definiert: Wir wollen für Verbände, Ligen, Klubs und auch externe Medienanbieter im deutschsprachigen Raum die Destination Nr. 1 sein, wenn es um die 360°-Inszenierung ihrer Sportarten auf unseren Kanälen geht – mit ‚Sport1 Extra‘ als unserem neuen digitalen Pay-Angebot im Streaming-Markt."