© RTL "Wir haben den Anspruch, alle Farben zu besitzen."

Zunächst das Offensichtliche: Der gelernte Farb-Dreiklang aus Rot, Gelb und Blau hat ausgedient. An seine Stelle rückt ein sogenanntes individualisierbares "Multi-Color-Logo", das, so beschreibt es das Unternehmen selbstbewusst, "in seiner Farbvielfalt einzigartig in der europäischen Medienlandschaft" ist. "Wir haben den Anspruch, alle Farben zu besitzen", sagt Chief Marketing Officer Julian Weiss über das Logo, das seiner Aufassung nach nichts weniger sei als ein "Statement für Vielfalt, Entertainment und Inspiration".

© RTL Julian Weiss

Doch es ist eben nicht nur das Hauptprogramm, das einen neuen Anstrich bekommt - parallel zu RTL ändern an diesem Mittwoch auch die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living ihr Aussehen. Dazu kommt, dass RTLplus ab sofort in RTL Up umbenannt wird (DWDL.de berichtete). Klar ist nun auch, wann der Streamingdienst TVNow in RTL+ umbenannt wird: Die Umstellung soll am 3. November erfolgen, wie das Unternehmen nun angekündigt hat. Bis zum Jahresende will RTL zudem das Erscheinungsbild seiner Nachrichtensendungen umstellen.

Video: RTL United ist gestartet2 weitere To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bereits vor einigen Wochen hat sich derweil der Unternehmensname geändert: Aus der Mediengruppe wurde schlicht RTL Deutschland. Auch hier sind die Farben des neuen Logos individualisierbar, um etwa verschiedene Partnerschaften und Themen in unterschiedlichen Kontexten herauszustellen. Die Belegschaft ist darüber hinaus aufgerufen, ihr persönliches RTL-Logo in ihren Lieblingsfarben zu kreieren.

Bilder: RTL United ist gestartet

"Starke Marken brauchen radikale Klarheit", sagt Julian Weiss. "Das ist kein Make-up, sondern ein echter Transformationsprozess." Zu dem gehört im Übrigen auch ein Relaunch im Netz, der bereits seit dem späten Montagabend sichtbar ist. RTL.de wandelt sich zu RTL News und wird Teil eines neuen Digital Hubs namens RTL.com, das das Unternehmen als "Eintrittstor in die gesamte Entertainment-Welt" des Konzerns positionieren will. Einen weiteren Schwerpunkt des Hubs sollen fortan die Inhalte von RTL+ bilden. Zudem werden die Unternehmensauftritte von RTL Group und RTL Deutschland zu einer gemeinsamen Corporate-Welt zusammengeführt.

© G+J / Antonina Gern Stephan Schäfer

Begleitet wird der neue Markenauftritt von einer breit angelegten Imagekampagne, die mit "lebens- und farbenfrohen Motiven" das neue Design präsentiert und verschiedene inhaltliche Schwerpunkte setzt. Laufen wird die Kampagne bis ins kommende Jahr hinein mit verschiedenen Flights. Alleine das lässt sich RTL einen zweistelligen Millionen-Betrag kosten. "Bei uns im Unternehmen gibt es extrem großen Zuspruch, viel Begeisterung und Vorfreude auf das Neue", sagt Chief Marketing Director Juilian Weiss. Man darf gespannt sein, ob sich das auch aufs Publikum überträgt.