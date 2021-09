Im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de haben RTLzwei-Programmchef Tom Zwiessler und Unterhaltungschefin Shona Fraser vor einigen Tagen eine neue tägliche Serie angekündigt. Die trägt den Titel "Waidendorf" und soll, anders als die Vorabend-Soaps aus Berlin und Köln, auf dem Land spielen. Und nun ist auch klar, wann die Serie startet: Ab dem 4. Oktober wird RTLzwei die Serie immer werktags ab 17:05 Uhr ausstrahlen.

Auf diesem Sendeplatz zeigt RTLzwei derzeit noch alte Ausgaben von "Armes Deutschland", mit "Waidendorf" hofft man an den Erfolg von "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" anknüpfen zu können. Dass das aber recht schwierig werden könnte, zeigt sich schon beim Blick auf die Anzahl der Episoden. Die Produktionsfirma Youngest Media hat vorerst nämlich nur 15 Folgen produziert. Nach drei Wochen wird die Serie also schon wieder aus dem Programm verschwinden.

Die Daily-Soap beschäftigt sich mit den Irrungen und Wirrungen, den Dramen und Intrigen im Leben verschiedener Familien in einer kleinen Gemeinde. Hauptfiguren sind die Städter Melanie und Stefan. Sie haben sich verliebt und beschlossen, als Patchworkfamilie mit ihren Kindern Robin und Doro einen Neustart in Waidendorf zu wagen. Schnell wird klar, dass das Dorfleben viele Herausforderungen mit sich bringt und die Familie auf eine harte Probe stellt. Doch nicht nur die vier Neuankömmlinge haben ihr Päckchen zu tragen, auch in den anderen Familien gibt es Konflikte, Intrigen und Geheimnisse.

Die Entscheidung für eine neue Serie, die auf dem Land spielt, steht auch im Zusammenhang, dass sich die Verantwortlichen des Senders in den vergangenen Monaten Gedanken darüber gemacht haben, "welche Haltungen und Werte in der Pandemie wichtiger geworden" seien, erklärten Zwiessler und Fraser im DWDL.de-Interview. Auch die "Wiederentdeckung der Natur" habe an Bedeutung gewonnen und werde in neuen Formaten erzählt.