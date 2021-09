am 16.09.2021 - 10:29 Uhr

Über den Sky Q-Receiver lässt sich ab sofort eine weitere App öffnen. Wie Sky Deutschland am Donnerstag mitteilte, ist nun auch der Kika-Player darüber verfügbar. "Mit der Integration des Kika-Players wächst die Mediatheken- und App-Vielfalt auf Sky Q weiter um ein bei Familien besonders erfolgreiches Content-Angebot. Wir stärken weiter die Position von Sky Q als innovative All-in-One Plattform", erklärt Max Erhardt, Director Product & Proposition, beim Unternehmen.

Die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Kindersenders werden auf der Sky-Q-Oberfläche Seite an Seite mit Sky Programmen und Inhalten anderer Anbieter angezeigt. Das kostenlose Angebot vom Kika kann ohne vorherige Anmeldung abgespielt werden und umfasst nach Sky-Angaben über 5000 Inhalte für Zuschauer und Zuschauerinnen von drei bis 13 Jahren und somit auch für Familien. Sky spricht in einer Mitteilung von einer "nie dagewesenen Content-Vielfalt" via Sky Q.

Die Zahl der über Sky Q verfügbaren Apps wird zudem noch weiter wachsen. Erst kürzlich hatte Sky angekündigt, eine Integration von MagentaSport zu planen – außerdem sollen die Streamingdienste Peacock und Paramount+ in den folgenden Monaten integriert werden.