Im November 2001 flimmerte einst die allererste Episode des Vox-Magazins "Hundkatzemaus" über die Fernsehbildschirme. Demnach geht die Sendung in diesen Wochen ihrem 20. Geburtstag entgegen. Gebührend gefeiert werden soll das Jubiläum nicht nur On Air, sondern auch am Kiosk. Ab dem 23. Oktober wird dort eine gleichnamige Zeitschrift zur Sendung erwerbbar sein. Der Inhalt: Highlights aus den rund 1000 Sendungen, Interviews, Reportagen und Tipps, wie sich jeder für Tiere einsetzen kann.

Herausgegeben wird die Zeitschrift von der Ein Herz für Tiere Media GmbH, einem Unternehmen des Verlagshauses GeraNova Bruckmann. Dort erscheinen schon andere Titel wie "Ein Herz für Tiere", "dogs", "Partner Hund" und Geliebte Katze. "Dass uns unsere 'hundkatzemaus'-Zuschauer:innen in der schnelllebigen Fernsehwelt schon seit 20 Jahren unterstützen und die Treue halten, ist für uns ein ganz großes Kompliment, für das ich mich in Namen des Teams herzlich bedanken möchte", freut sich Jan Biekehör, Executive Producer Tierformate bei VOX, der "Hundkatzemaus" von Folge eins an begleitet.

"Mit unserer jahrelangen Expertise bei der erfolgreichen Tierzeitschriftenmarke 'Ein Herz für Tiere' auf der einen Seite und der starken TV-Marke 'hundkatzemaus' auf der anderen Seite, bringen wir das Beste aus beiden Welten zusammen", verspricht Heike Reinhardt, Redaktionsleiterin bei Ein Herz für Tiere Media GmbH.

Bei Vox im Fernsehen wird das Jubiläum in der Episode am 23. Oktober um 18 Uhr gefeiert. Unter anderem besucht Kate Kitchenham eine Züchterin von Kangal-Hunden - die imposanten Vierbeiner werden von immer mehr Nutztierhalter:innen als Herdenschutzhund geschätzt, doch in falschen Händen können die Tiere zur tödlichen Gefahr werden. Darüber hinaus gibt "hundkatzemaus" Einblicke in das Leben einer Tierärztin, die auf ihrem Privatgrundstück eine Notstation für Fledermäuse eingerichtet hat - 80 kranke Tiere sind bei ihr zurzeit in Pflege. Verrückte Hunde-Gadgets sind als weiteres Thema der Jubiläumsfolge angekündigt.