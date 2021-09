Nicht entgangen dürfte den Programmverantwortlichen von Nitro sein, dass Kabel Eins in diesem jahr mit einer Reportage über das Miniatur-Wunderland über neun Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einheimste. Bereits 2020 war dieses Thema einer mehrteiligen Reihe auf DMAX. Nun versucht sich auch Männersender Nitro an einer solchen Reportage. Ab dem 9. Oktober ist "Miniatur Wunderland XXL" samstags ab etwa 15:45 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Die Bilder aus dem Hamburger Wunderland laufen dann vor der ebenfalls neuen Reportage "Die Ostseetaucher – Einsatz unter Wasser".

Nitro darf sich bei dieser Serie noch auf viel Nachschub freuen. In den USA ist mittlerweile eine fünfte Staffel bestätigt worden. Die Sendung läuft dort bei CBS. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgt unterdessen beim Pay-TV-Entertainment-Sender Sky1. "S.W.A.T." ist unter anderem mit Shemar Moore in tragender Rolle besetzt. Den Schauspieler kennen Krimifans unter anderem aus "Criminal Minds", dort war er viele Jahre lang als Agent Derek Morgan zu sehen. Mit Ausnahmen weniger Gastauftritte beendete er sein Engagement in dem Profiler-Format in der elften Staffel.