Marieke Reimann tritt zum 1. November die Nachfolge von Gabi Biesinger als Zweite Multimediale Chefredakteurin beim Südwestrundfunk an. Biesinger war bereits im August als Hörfunkkorrespondentin nach London gewechselt. Reimann war von 2018 bis 2020 Chefredakteurin des jungen "Zeit"-Angebots "ze.tt", verließ den Zeit-Verlag aber im Rahmen der Eingliederung von ze.tt in "Zeit Online" im vergangenen Jahr.

Die Aufteilung mit dem Ersten Chefredakteur Fritz Frey sieht so aus, dass Frey die Abteilungen "Inland", "Ausland und Europa", "Wirtschaft und Umwelt" sowie die ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe verantwortet, während Reimann für die Abteilung "Zentrale Information" in Baden-Baden verantwortlich sein wird, in der u.a. alle Audio-Nachrichten des SWR, das Info-Programm "SWR Aktuell Radio" und digitale Newsformate für junge Zielgruppen entstehen, außerdem für die Fachabteilung "Religion und Welt" sowie für die vom SWR entsandten Korrespondentinnen und Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.

Clemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information: "Mit Marieke Reimann gewinnt der SWR eine äußerst renommierte Digitaljournalistin mit hoher Expertise und vielfältigen Erfahrungen. Sie steht für Qualitätsjournalismus, der auch jüngere und uns fernere Zielgruppen erreichen kann. Ich bin sicher, dass sie den digitalen Umbau unserer Chefredaktion gemeinsam mit dem Ersten Chefredakteur Fritz Frey erfolgreich vorantreiben wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."