am 17.09.2021 - 13:55 Uhr

In Kürze soll Sky Ticket nämlich auf eine globale OTT-Plattform umziehen, die für alle Streamingdienste der Sky Gruppe genutzt wird. "Die Kunden von Sky Ticket werden von einem besseren Erlebnis und einem einfachen Zugang zu Unterhaltungsangeboten sowie von verbesserten Selbsthilfe-Funktionen profitieren", heißt es vom Unternehmen. Die User sollen künftig in der Lage sein, bestimmte Tickets und Pässe schneller als bislang zu buchen, weil sie sich nicht mehr in ihren Kontobereich einloggen müssen.

Sarah Jennings, Senior Vice President Sky Ticket, erklärt: "Unsere Kunden können den Streaming-Service Sky Ticket künftig in einem völlig neu gestalteten Premium-Look genießen. Der Umzug auf die globale OTT-Plattform wird es uns ermöglichen, von der Stärke der Sky Gruppe zu profitieren, um die Entwicklung unseres Streaming-Angebots voranzutreiben und unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten."

Aber auch inhaltlich gibt’s bei Sky demnächst Neues. Erst am Freitag hatte etwa Sky Deutschland drei neue, deutsche serielle Eigenproduktionen angekündigt. Darüber hinaus werden in den kommenden Monaten Serien wie "Die Wespe", "Der Pass", "Das Boot" oder auch "Souls" und "Paradiso" starten bzw. zurückkehren (DWDL.de berichtete).