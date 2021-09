© Spiegel TV Geschichte & Wissen GmbH & Co. KG

Erst vor rund zwei Monaten war bekannt geworden, dass Spiegel TV und Autentic die Marke CuriosityStream überhaupt nach Deutschland holen (DWDL.de berichtete). Patrick Hörl, Geschäftsführer von Spiegel TV Geschichte und Wissen, erklärte damals im DWDL.de-Interview, dass man beide Sender künftig mit den Amerikanern betreiben werde. Was das genau in Sachen Gesellschafterbeteiligungen heißen würde, wird aber erst jetzt sichtbar.

Während Spiegel Geschichte das bleiben soll, was es heute ist, stehen bei Spiegel TV Wissen die Zeichen auf Veränderungen. Zunächst soll es hier Programmflächen geben, die unter dem Label "Curiosity" laufen. In einem späteren Schritt soll der Sender dann unter dieser Marke neu aufgesetzt werden, einen zeitlichen Rahmen dafür gibt es aber noch nicht. "Die Marke Spiegel TV Wissen bedient ein Themenfeld, das man eigentlich oft mit Dingen assoziiert, die nicht oft einen nationalen Charakter haben. Denken wir an die Raumfahrt. Da geht es nicht um eine deutsche Perspektive, sondern vielleicht um das globale Thema der stattfindenden Kommerzialisierung. Diese internationalen Inhalte hat Curiosity, sie brennen dafür, also macht es auch Sinn, die Marke in Deutschland einzuführen", so Hörl damals im DWDL.de-Interview.

Die CuriosityStream Inc. betreibt einen VoD-Streamingdienst für nicht-fiktionale Inhalte zu Themen wie Natur, Technologie, Wissenschaft, Geschichte, Gesellschaft und Lifestyle. Größter Aktionär ist ihr Gründer, John Hendricks, über die von ihm kontrollierte Hendricks Factual Media LLC hält er rund 40 Prozent an dem Unternehmen. Hendricks ist auch Gründer von Discovery Communications, das er 2014 verließ.