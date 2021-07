am 29.07.2021 - 13:34 Uhr

Die beiden Firmen Spiegel TV und Autentic betreiben seit rund zehn Jahren die beiden Pay-TV-Sender Spiegel Geschichte und Spiegel TV Wissen. Letzerer soll nun neu aufgestellt werden. Denn: Die beiden Firmen haben sich entschieden, den US-amerikanischen Streamingdienst für Dokumentationen und Non-Fiction CuriosityStream an Bord ihres Channel-Joint Ventures Spiegel TV Geschichte & Wissen GmbH & Co. KG zu holen. Aktuell bietet Spiegel TV Wissen Inhalte mit den Schwerpunkten Gesellschaft, Kultur, Technik, Natur und Umwelt an. Künftig soll der Sender unter der Curiosity-Marke laufen und entsprechend neu ausgerichtet werden.



Patrick Hörl und Michael Kloft bleiben die Geschäftsführer, zudem müssen die Regulierungsbehörden der Transaktion noch zustimmen. Clint Stinchcomb, Präsident und Chief Executive Officer von CuriosityStream, sagt: "Deutschland ist bereits unser wichtigster nicht-englischsprachiger Markt, und wir freuen uns, gemeinsam mit Spiegel TV und Autentic die Marke Curiosity Millionen weiteren Zuschauern und Abonnenten vorzustellen. Ich bin zuversichtlich, dass unser gemeinsames Engagement für qualitativ hochwertige, Factual-Inhalte zu einem noch stärkeren Wachstum im deutschsprachigen Raum und auf der ganzen Welt führen wird." Die Vereinbarung nannte er einen "Meilenstein" für CuriosityStream.



Michael Kloft stellte derweil heraus, dass es bei dieser Partnerschaft darum gehe, bestmöglichen lokalen und internationalen Factual Content für den deutschsprachigen Markt zu liefern. Man tue sich zusammen, um "die hohe Nachfrage nach originellen und einzigartigen Factual-Shows im deutschsprachigen Markt zu bedienen." Patrick Hörl erklärt: "Dies ist eine Partnerschaft zwischen gleichgesinnten Unternehmen, die alle die gleiche Vision teilen, nämlich qualitativ hochwertige Factual-Inhalte zu den Zuschauern zu bringen, wo und wann immer sie bereit sind, sich von Geschichten aus dem wahren Leben begeistern zu lassen." Hörl ist auch der Gründer von Autentic. Es wurde 2008 als Joint Venture zwischen Hörl und Jan Mojtos Beta Film gegründet.