Disney setzt bei seinem Streamingdienst Disney+ vorrangig natürlich auf die weltweit erfolgreichen und bekannten Franchises, versucht wie andere US-Konzerne aber auch, dem ganzen einige lokale Eigenproduktionen zur Seite zu stellen, wie Eun-Ky Park, die das deutsche Medien-Geschäft von Disney leitet, schon im Frühjahr erklärte. Am Montag kündigte sie nun eine weitere lokale Produktion an, diesmal aus dem Bereich der Doku-Serien.

So hat man nun das neue Projekt mit dem Arbeitstitel "Farm Experiment" in Auftrag gegeben. Auf dem Hof "Gut&Bösel" in Brandenburg sollen Benedikt Bösel, seine Partnerin Tess Ward und ein Experten-Team aus aller Welt unterstützt von lokalen Helfern neue Wege in der Landwirtschaft gehen und sich so den Herausforderungen stellen, denen sie derzeit gegenüber stehen. "Angetrieben von der Idee, zukünftigen Generationen eine gesündere und lebenswerte Welt zu hinterlassen, erproben sie nach dem Dachkonzept von Beyond Farming innovative Landnutzungskonzepte", heißt es in der Ankündigung von Disney. Die Dreharbeiten laufen schon, zu sehen geben soll es den Sechsteiler dann voraussichtlich 2023.

"Globaler Klimawandel mit seinen Auswirkungen auf die Menschen weltweit macht 'Farm Experiment' zu einem Herzensprojekt für uns bei The Walt Disney Company. Mit der Dokumentation wollen wir einen wichtigen Beitrag leisten, innovative Ideen in der Landnutzung einem breiten Publikum zugänglich und verständlich zu machen. Wir möchten damit generationsübergreifend dazu zu animieren, selbst aktiv zu werden, um eine lebenswerte und nachhaltige Welt zu kreieren – denn es geht um unsere Zukunft."