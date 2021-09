am 21.09.2021 - 10:51 Uhr

Nachdem ProSieben schon vor einigen Tagen eine dritte Ausgabe seiner "Bundestagswahl-Show" angekündigt hat, stehen nun auch die Gäste fest. Für die Union sind Philipp Amthor und die 25-jährige Nachwuchs-Politikerin Wiebke Winter mit dabei, für die SPD treten Chefin Saskia Esken und Generalsekretär Lars Klingbeil an und die Grünen schicken Katrin Göring-Eckardt und Vize-Chefin Ricarda Lang.

Darüber hinaus werden auch Wolfgang Kubicki und Konstantin Kuhle von der FDP, Janine Wissler und Amira Mohamed Ali von den Linken sowie Jörg Meuthen und Joana Cotar von der AfD an der "Bundestagswahl-Show" teilnehmen, deren Moderation erneut Louis Klamroth übernimmt.

Zuletzt hatte ProSieben bereits eine "etwas andere Ausgabe" angekündigt, ohne jedoch die Details zu nennen. Nun ist klar, was das Besondere ist: Statt den Politikerinnen und Politikern die Bühne zu überlassen, stehen die Bürgerinnen und Bürger im Rampenlicht, um über ihre Hoffnungen, Bedürfnisse, Erwartungen, Ängste, Sorgen und Nöte zu sprechen. Die Politikerinnen und Politiker nehmen stattdessen im Publikum Platz und dürfen Fragen stellen.

Ausgestrahlt wird die von Klamroths K2H produzierte "ProSieben Bundestagswahl-Show" am Mittwoch um 20:15 Uhr live. In den vergangenen Wochen wurden bereits zwei Ausgaben ausgestrahlt, in deren Mittelpunkt Annalena Baerbock und Olaf Scholz standen. Mit Marktanteilen von 9,3 und 5,8 Prozent lief es aus Quotensicht durchwachsen.