Deutsche und österreichische Behörden müssen dem Deal noch zustimmen, dabei dürfte es sich aber nur um eine Formalie handeln. Den Abschluss der Transaktion erwartet man für das vierte Quartal 2021. "Wir glauben, dass die Gamifizierung des emotionsbasierten Einkaufserlebnisses der Verbraucher die ultimative Disruption des Status Quo ist", sagt Tim Peterman, CEO von iMedia Brands. Zum US-Unternehmen gehören schon heute auch andere Shopping-Sender wie etwa Shop HQ, ShopBulldogTV oder auch ShopHQ Health.

Stefan Eishold, seines Zeichens Chef des bisherigen Eigentümers Arcus Capital, ergänzt: "Wir [...] danken dem 123tv-Team für die unglaublich erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren, in der wir das Geschäft zu einer Omnichannel-Vertriebsplattform entwickelt haben. Es war uns sehr wichtig, das Unternehmen in gute Hände zu übergeben. Mit Tim und seinem Team von iMedia haben wir den bestmöglichen neuen Eigentümer gefunden."

Die Senderführung hat sich bislang noch nicht zu dem anstehenden Eigentümerwechsel geäußert. Stattdessen kündigte man am Mittwoch anlässlich des bevorstehenden Geburtstags mehrere neue Shows und über 1.200 Produktpremieren an. Am 1. Oktober wird der Auktionssender 17 Jahre alt. Begleiten will man den Geburtstag mit Marketing-Maßnahmen wie etwa SEA- und Affiliate-Kampagnen, TV-Spots, Print-Beilagen in Programmheften und Facebook-Gewinnspielen. Nach DWDL.de-Informationen soll 1-2-3.tv-Geschäftsführer Jörg Simon sein Amt auch unter dem neuen Eigentümer behalten.