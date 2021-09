RTL hat am Mittwochnachmittag einige Programmänderungen angekündigt. So wird man die letzte Ausgabe von "Snackmasters" nicht wie geplant am 3. Oktober ab 19:05 Uhr ausstrahlen. Die fünf bislang gezeigten Ausgaben des von Tower Productions produzierten Formats erreichten im Schnitt nur 7,7 Prozent Marktanteil. Für die letzte Ausgabe erwartet man offenbar keine Besserung mehr, daher wird sie auf den 10. Oktober strafversetzt. An diesem Sonntag zeigt man das Format schon um 14:20 Uhr.

Am 3. Oktober wird RTL um 19:05 Uhr nach derzeitigen Planungen "Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern" ausstrahlen. Das sollte eigentlich Ende September montags in der Primetime laufen. Doch weil auch die Kuppelsendung zuletzt nicht besonders stark performte, hat man sich hier wohl noch einmal umentschieden. Am 27. September gibt’s trotzdem "Bauer sucht Frau" zu sehen, allerdings nicht die internationale Version, sondern das "Nachwuchs auf den Höfen"-Special.

Das führt aber dazu, dass an dem besagten Montag "Wer bin ich wirklich? – Die DNA-Expedition des Joachim Llambi" aus dem Programm fliegt. In dem Format sollte sich der "Let’s Dance"-Juror auf eine Suche nach seinen Vorfahren begeben, einen neuen Ausstrahlungstermin für diese Sendung gibt’s derweil noch nicht.

Dafür kommt es auch am 28. September zu Änderungen. Hier hätte man zur besten Sendezeit eigentlich "Bauer sucht Frau - Nachwuchs auf den Höfen" gezeigt, das nun aber schon einen Tag früher ausgestrahlt wird. Stattdessen zieht man "stern TV Spezial: Was verdienst Du? – Das Gehaltsexperiment" auf den Sendeplatz um 20:15 Uhr vor. Nach "RTL Direkt" zeigt RTL dann noch ein "stern TV Spezial" - und zwar über Familie Ritter, die man schon seit Jahren begleitet. Dabei handelt es sich aber nur um eine Wiederholung. Das ursprünglich für diesen Tag vorgesehene "Exclusiv Spezial: Die große James-Bond-Premiere" entfällt. Darin wollte man eigentlich erste Ausschnitte eines Interviews zeigen, das Frauke Ludowig mit Daniel Craig führt.